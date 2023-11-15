https://sputnik-georgia.ru/20231115/deputatam-parlamenta-gruzii-budut-po-novomu-schitat-zarplatu-s-2025-goda-284243920.html

Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года

Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года

Зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновников, умноженного на определенный коэффициент в зависимости от его статуса 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T17:52+0400

2023-11-15T17:52+0400

2023-11-15T17:52+0400

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект поправок в регламент законодательного органа, которые предполагают введение новой системы расчета зарплат депутатов с 1 января 2025 года. Изначально предполагалось простое повышение заработной платы депутатам, однако, после обсуждения к первому чтению систему расчета оплаты труда законодателей изменили. Согласно принятым поправкам, зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновников, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный коэффициент в зависимости от статуса депутата. Коэффициент, на который будет умножаться оклад, для обычного депутата парламента составит 7, для заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,2, для первого заместителя председателя комитета или председателя фракции - 7,4. В случае председателя комитета или фракции коэффициент, на который будет умножаться оклад, составит 7,6, в случае заместителя председателя парламента - 7,8 , в случае первого заместителя председателя парламента – 8, а в случае председателя парламента - 8,5. При этом, согласно поправкам, с 1 января 2025 года увеличится с 15 тысяч до 20 тысяч лари единоразовая помощь семье депутата в случае его гибели от нападения. Кроме того, с 10 тысяч до 15 тысяч лари увеличится единоразовая помощь семье депутата в случае его смерти депутата и в том случае, если его признают лицом с ОВЗ. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября 2023 года составляет 2,6981 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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