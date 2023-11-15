https://sputnik-georgia.ru/20231115/georgian-airways-oprovergla-dannye-o-zapuske-pryamykh-reysov-mezhdu-makhachkaloy-i-tbilisi-284244830.html

Georgian Airways опровергла данные о запуске прямых рейсов между Махачкалой и Тбилиси

Georgian Airways опровергла данные о запуске прямых рейсов между Махачкалой и Тбилиси

Вопреки информации на сайте аэропорта Махачкалы, грузинская авиакомпания в этом году не планирует запуск прямых рейсов в Тбилиси 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T18:58+0400

2023-11-15T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways пока не будет осуществлять прямые перелеты между Махачкалой и Тбилиси, несмотря на информацию, размещенную на сайте аэропорта столицы Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров перевозчика Тамаз Гаиашвили.Отвечая на вопрос, ведется ли работа по открытию авиасообщения с Махачкалой, Гаиашвили ответил, что "работа пока приостановлена".Между тем, согласно расписанию на сайте Международного аэропорта Махачкалы, указано, что Georgian Airways будет выполнять прямые рейсы Тбилиси-Махачкала-Тбилиси с 23 ноября по 30 марта три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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