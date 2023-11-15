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Грузия интересна России как партнер – профессор СКФУ

Грузия интересна России как партнер – профессор СКФУ

Россия заинтересована в партнерских отношениях с Грузией без таких понятий, как "старший" и "младший", считает профессор российского Северо-Кавказского... 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T16:26+0400

2023-11-15T16:26+0400

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Об этом эксперт заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия во время международного круглого стола "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", который состоялся в городе Ставрополь при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. При этом Игорь Крючков отметил, что Грузия – это независимая страна, доказавшая свою значимость в современной политике."Совместные два века не прошли для нас даром. Безусловно, не будет никаких новых империй, попыток воссоздания СССР. Грузия – независимое государство, которое доказало свою значимость, важность в современной мировой политике. Так же, как и Россия. У представителей обеих стран будет равноправный диалог, потому что мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, партнерстве", – заявил Крючков.Основными целями мероприятия были изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем. Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Ирана и России.

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