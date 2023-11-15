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Клип Ладо Кватания номинирован в трех категориях на фестивале в Аргентине
Клип Ладо Кватания номинирован в трех категориях на фестивале в Аргентине
Работа грузинского мастера претендует сразу на три премии 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T15:15+0400
2023-11-15T15:15+0400
2023-11-15T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Клип грузинского режиссера Ладо Кватания на песню "Вальс" группы Mgzavrebi номинирован в трех категориях на международном фестивале Buenos Aires Music Video Festival. Buenos Aires Music Video Festival – первое ежегодное международное мероприятие в Аргентине, посвященное исключительно музыкальным клипам. В официальном конкурсе представлено 30 категорий и сотни участвующих работ. Как говорят организаторы, на BAMV Fest награждают креативность, оригинальность и качество видеоклипов разных исполнителей из разных стран. Клип "Вальс" представлен в трех категориях: Имена победителей станут известны 27 ноября. В центре сюжета – молодая грузинская пара, которая ждет рождения дочери. В это же время у главного героя умирает мать, потерю которой он переживает. В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена чередуется с кадрами рождения дочери. В конце также показан важный элемент – у ребенка такая же характерная родинка над бровью, как и у мамы главного героя. В клипе снялись грузинские актеры Ачи Макалатия, Вероника Каландаришвили и Дато Двалишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, аргентина, тбилиси, ладо кватания
Клип Ладо Кватания номинирован в трех категориях на фестивале в Аргентине
15:15 15.11.2023 (обновлено: 15:39 15.11.2023)
Работа грузинского мастера претендует сразу на три премии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Клип грузинского режиссера Ладо Кватания на песню "Вальс" группы Mgzavrebi номинирован в трех категориях на международном фестивале Buenos Aires Music Video Festival.
Buenos Aires Music Video Festival – первое ежегодное международное мероприятие в Аргентине, посвященное исключительно музыкальным клипам. В официальном конкурсе представлено 30 категорий и сотни участвующих работ. Как говорят организаторы, на BAMV Fest награждают креативность, оригинальность и качество видеоклипов разных исполнителей из разных стран.
Клип "Вальс" представлен в трех категориях:
"Лучшее видео (международное)"
"Направление фотографии (международное)".
Имена победителей станут известны 27 ноября.
В центре сюжета – молодая грузинская пара, которая ждет рождения дочери. В это же время у главного героя умирает мать, потерю которой он переживает.
В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена чередуется с кадрами рождения дочери. В конце также показан важный элемент – у ребенка такая же характерная родинка над бровью, как и у мамы главного героя.
В клипе снялись грузинские актеры Ачи Макалатия, Вероника Каландаришвили и Дато Двалишвили.