https://sputnik-georgia.ru/20231115/leonidy-2023-kakoe-znachenie-imeet-noyabrskiy-zvezdopad-v-astrologii-284244124.html

Леониды 2023: какое значение имеет ноябрьский звездопад в астрологии?

Леониды 2023: какое значение имеет ноябрьский звездопад в астрологии?

Ноябрьский звездопад Леониды, который в 2023-м достигнет пика активности в ночь с 17 на 18 ноября, в астрологии имеет большое значение 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T18:18+0400

2023-11-15T18:18+0400

2023-11-15T18:36+0400

справки

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Какое значение имеет ноябрьский звездопад в астрологии и как влияет метеорный поток Леониды на знаки зодиака, читайте в материале Sputnik Грузия. Значение в астрологии Звездопад Леониды, как считают последователи астрологии, положительно влияет на творческий потенциал людей, так как радиант ноябрьского метеорного потока расположен в созвездии Льва. Это значит, что в период действия звездопада Леониды многие знаки зодиака, почувствовав прилив вдохновения, могут творить шедевры и создавать эксклюзивные вещи, а также развивать новые таланты в творческой сфере. По астрологии во время звездопада Леониды жизненная энергия многих знаков зодиака повысится. Им необходимо строить планы на будущее, чтобы быстро реализовать намеченное в дальнейшем. Ежегодно звездопады создают разные уникальные астрологические ситуации в комплекте с другими планетами и вибрациями Луны, оказывая влияние на знаки зодиака. Так, например, у Овнов во время пика активности звездопада Леониды может проснуться решимость управлять собственной жизнью, что поможет знаку зодиака заложить фундамент для успеха в 2024 году. У Раков появится желание добиваться, что для многих представителей знака зодиака станет поводом для реального воплощения желаний. Львам ноябрьский метеорный поток принесет успех. Представители знака зодиака могут смело загадывать желания, связанные со всеми сферами жизни. Девам звездопад Леониды позволит реально оценить свои возможности, и многие представители знака зодиака захотят рискнуть ради достижения долгосрочного успеха. У многих Козерогов может проснуться творческое начало, которое станет для знака зодиака отличным помощником в сложных делах. Рыбам звездопад даст шанс выбраться из привычной среды. Те представители знака зодиака, которые на ментальном уровне готовы к переменам, получат интересные предложения. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки