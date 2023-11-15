https://sputnik-georgia.ru/20231115/smi-ubiystvo-na-vostoke-gruzii---ot-ruk-nesovershennoletnego-pogib-18-letniy--284249052.html
СМИ: Убийство на востоке Грузии – от рук несовершеннолетнего погиб 18-летний
СМИ: Убийство на востоке Грузии – от рук несовершеннолетнего погиб 18-летний
Известно, что юноша погиб в результате ранения холодным оружием 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T22:23+0400
2023-11-15T22:23+0400
2023-11-15T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Молодой человек 18 лет был ранен холодных оружием в городе Дманиси (регион Квемо Картли) и скончался от полученных ранений, сообщает телеканал "Рустави 2".По имеющимся данным, ранения нанес несовершеннолетний. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, квемо картли, дманиси
происшествия, новости, квемо картли, дманиси
СМИ: Убийство на востоке Грузии – от рук несовершеннолетнего погиб 18-летний
22:23 15.11.2023 (обновлено: 22:39 15.11.2023)
Известно, что юноша погиб в результате ранения холодным оружием
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Молодой человек 18 лет был ранен холодных оружием в городе Дманиси (регион Квемо Картли) и скончался от полученных ранений, сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющимся данным, ранения нанес несовершеннолетний.
Другие детали инцидента пока не сообщаются.