https://sputnik-georgia.ru/20231115/smi-ubiystvo-na-vostoke-gruzii---ot-ruk-nesovershennoletnego-pogib-18-letniy--284249052.html

СМИ: Убийство на востоке Грузии – от рук несовершеннолетнего погиб 18-летний

СМИ: Убийство на востоке Грузии – от рук несовершеннолетнего погиб 18-летний

Известно, что юноша погиб в результате ранения холодным оружием 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Молодой человек 18 лет был ранен холодных оружием в городе Дманиси (регион Квемо Картли) и скончался от полученных ранений, сообщает телеканал "Рустави 2".По имеющимся данным, ранения нанес несовершеннолетний. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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