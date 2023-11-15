https://sputnik-georgia.ru/20231115/v-gruzii-otkrylsya-118-y-dom-yustitsii-284224344.html
В Грузии открылся 118-й Дом юстиции
В Грузии открылся 118-й Дом юстиции
В настоящее время активные строительные работы филиалов Дома юстиции ведутся в Терджола, Самтредиа, Хашури и Ахмета 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T07:32+0400
2023-11-15T07:32+0400
2023-11-15T07:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Филиал Дома юстиции открылся в Зестафони в регионе Имерети, таким образом, число филиалов в Грузии увеличилось до 118. Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей. В филиале Дома юстиции в Зестафони можно будет получить более 470 услуг, в том числе урегулировать вопросы с Пенсионным фондом, решить вопросы коммунальных платежей, оформить бизнес, получить необходимые документы и так далее по принципу "одного окна". Кроме того, в день открытия очередного филиала Дома юстиции заработало приложение "Мобильный дом юстиции", которое позволит оформить ряд услуг онлайн. Оно будет работать для жителей удаленных от центров сел. С 2024 года приложение будет доступно для всех граждан. Доступность государственных услуг является приоритетным направлением Минюста. В настоящее время активные строительные работы филиалов Дома юстиции ведутся в Терджола, Самтредиа, Хашури и Ахмета, а до конца 2024 года будут открыты Дома юстиции в Сагареджо, Мцхета, Толеби, Зоти, Цаиши, Хелвачаури, Шроша, и Сачхере, также новые филиалы будут построены в Тбилиси и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зестафони
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грузия, новости, общество, дом юстиции, зестафони
грузия, новости, общество, дом юстиции, зестафони
В Грузии открылся 118-й Дом юстиции
07:32 15.11.2023 (обновлено: 07:35 15.11.2023)
В настоящее время активные строительные работы филиалов Дома юстиции ведутся в Терджола, Самтредиа, Хашури и Ахмета
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Филиал Дома юстиции открылся в Зестафони в регионе Имерети, таким образом, число филиалов в Грузии увеличилось до 118.
Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей.
В филиале Дома юстиции в Зестафони можно будет получить более 470 услуг, в том числе урегулировать вопросы с Пенсионным фондом, решить вопросы коммунальных платежей, оформить бизнес, получить необходимые документы и так далее по принципу "одного окна".
Кроме того, в день открытия очередного филиала Дома юстиции заработало приложение "Мобильный дом юстиции", которое позволит оформить ряд услуг онлайн. Оно будет работать для жителей удаленных от центров сел. С 2024 года приложение будет доступно для всех граждан.
Доступность государственных услуг является приоритетным направлением Минюста. В настоящее время активные строительные работы филиалов Дома юстиции ведутся в Терджола, Самтредиа, Хашури и Ахмета, а до конца 2024 года будут открыты Дома юстиции в Сагареджо, Мцхета, Толеби, Зоти, Цаиши, Хелвачаури, Шроша, и Сачхере, также новые филиалы будут построены в Тбилиси и Батуми.