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В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год
Наибольший экономический рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации 15.11.2023, Sputnik Грузия
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экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил 10,1%. В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 72,3 миллиарда лари или 24,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,1%, а ВВП на душу населения составил 6 676,3 доллара (год назад – 5 023,2 доллара), сообщили в "Сакстат".Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации, а также электро- и газоснабжения. Спад показали сферы здравоохранения и социальной деятельности (-16,3%), деятельность, связанная с недвижимостью (-3,7%), профессиональная научно-техническая деятельность (-3,5%), а также водоснабжение, канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (-3,3%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год

20:38 15.11.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольший экономический рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил 10,1%.
В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 72,3 миллиарда лари или 24,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,1%, а ВВП на душу населения составил 6 676,3 доллара (год назад – 5 023,2 доллара), сообщили в "Сакстат".

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации, а также электро- и газоснабжения.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2021 году

Сфера экономики

Рост,%

Информация и коммуникация

59,1

Электро- и газоснабжение

29,3

Транспорт и складирование

24,7

Строительство

16,5

Обеспечения местами размещения и продуктами питания

14,6

Спад показали сферы здравоохранения и социальной деятельности (-16,3%), деятельность, связанная с недвижимостью (-3,7%), профессиональная научно-техническая деятельность (-3,5%), а также водоснабжение, канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (-3,3%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2021 году

Сфера экономики

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

15,9

Перерабатывающая промышленность

11,3

Операции с недвижимостью

10,0

Строительство

8,0

Сельское, лесное и рыболовное хозяйства

6,9

После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.
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