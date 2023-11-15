https://sputnik-georgia.ru/20231115/v-gruzii-utochnili-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-za-2022-god-284247942.html

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год

Наибольший экономический рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации 15.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил 10,1%. В текущих ценах ВВП в 2022 году составил 72,3 миллиарда лари или 24,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,1%, а ВВП на душу населения составил 6 676,3 доллара (год назад – 5 023,2 доллара), сообщили в "Сакстат".Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2022 году показали сферы информации и коммуникации, а также электро- и газоснабжения. Спад показали сферы здравоохранения и социальной деятельности (-16,3%), деятельность, связанная с недвижимостью (-3,7%), профессиональная научно-техническая деятельность (-3,5%), а также водоснабжение, канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (-3,3%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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