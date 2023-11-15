https://sputnik-georgia.ru/20231115/vse-o-gruzii-forbes-gotovit-detalnyy-material-o-turnapravleniyakh-strany-284237387.html

Все о Грузии: Forbes готовит детальный материал о турнаправлениях страны

Все о Грузии: Forbes готовит детальный материал о турнаправлениях страны

Помимо достопримечательностей, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T14:04+0400

2023-11-15T14:04+0400

2023-11-15T14:04+0400

туризм

грузия

новости

тбилиси

журнал forbes

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268521978_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_44aeb4c7277e0ec4204e6878f3e19f7d.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Один из самых рейтинговых и известных изданий мира Forbes готовит детальную статью о туристических направлениях Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма страны. В Грузии находится журналист Forbes USA Рахим Рабимов в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма. Рабимов готовит детальную статью под названием "Artisanal Heritage of Georgia" (Ремесленное наследие Грузии). Для подготовки материала журналист Forbes осмотрел исторические районы Тбилиси, побывал в Кутаиси, Сачхере, Харагаули, Багдати, Батуми, Гонио, Дандало и Аджарисцкали. Помимо указанных направлений, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, тбилиси, журнал forbes, forbes