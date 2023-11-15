https://sputnik-georgia.ru/20231115/vse-o-gruzii-forbes-gotovit-detalnyy-material-o-turnapravleniyakh-strany-284237387.html
Все о Грузии: Forbes готовит детальный материал о турнаправлениях страны
Все о Грузии: Forbes готовит детальный материал о турнаправлениях страны
Помимо достопримечательностей, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T14:04+0400
2023-11-15T14:04+0400
2023-11-15T14:04+0400
туризм
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Один из самых рейтинговых и известных изданий мира Forbes готовит детальную статью о туристических направлениях Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма страны. В Грузии находится журналист Forbes USA Рахим Рабимов в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма. Рабимов готовит детальную статью под названием "Artisanal Heritage of Georgia" (Ремесленное наследие Грузии). Для подготовки материала журналист Forbes осмотрел исторические районы Тбилиси, побывал в Кутаиси, Сачхере, Харагаули, Багдати, Батуми, Гонио, Дандало и Аджарисцкали. Помимо указанных направлений, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, журнал forbes, forbes
туризм, грузия, новости, тбилиси, журнал forbes, forbes
Все о Грузии: Forbes готовит детальный материал о турнаправлениях страны
Помимо достопримечательностей, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Один из самых рейтинговых и известных изданий мира Forbes готовит детальную статью о туристических направлениях Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма страны.
В Грузии находится журналист Forbes USA Рахим Рабимов в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма. Рабимов готовит детальную статью под названием "Artisanal Heritage of Georgia" (Ремесленное наследие Грузии).
Для подготовки материала журналист Forbes осмотрел исторические районы Тбилиси, побывал в Кутаиси, Сачхере, Харагаули, Багдати, Батуми, Гонио, Дандало и Аджарисцкали.
Помимо указанных направлений, автор Forbes расскажет о грузинской культуре, кулинарии и вине.