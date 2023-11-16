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Ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС – Еврокомиссия

Ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС – Еврокомиссия

По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая" 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T10:26+0400

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ТБИЛИСИ 16 ноя — Sputnik. Ситуации на Украине и Ближнем Востоке повышают риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы" на фоне затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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