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Ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС – Еврокомиссия
Ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС – Еврокомиссия
По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая" 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T10:26+0400
2023-11-16T10:26+0400
2023-11-16T10:26+0400
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ТБИЛИСИ 16 ноя — Sputnik. Ситуации на Украине и Ближнем Востоке повышают риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы" на фоне затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, экономика, новости, ближний восток, украина, еврокомиссия
в мире, экономика, новости, ближний восток, украина, еврокомиссия
Ситуации на Украине и Ближнем Востоке могут ударить по ЕС – Еврокомиссия
По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая"
ТБИЛИСИ 16 ноя — Sputnik. Ситуации на Украине и Ближнем Востоке повышают риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы" на фоне затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.
"До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но есть угроза перебоев в поставках энергоносителей, которые могут сильно повлиять на их стоимость, глобальное производство и общий уровень цен", – цитирует РИА Новости выдержку из документа.
По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".