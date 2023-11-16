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Отношения Москвы и Вашингтона могут разорваться в любой момент – МИД РФ
Отношения Москвы и Вашингтона могут разорваться в любой момент – МИД РФ
Это результат действий США, направленных не дестабилизацию России, уверены в МИД РФ 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T12:36+0400
2023-11-16T12:36+0400
2023-11-16T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент, но ответственность за это несет не Россия, сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.В ведомстве также подчеркнули, что это не инициатива России, а результат действий США, направленных не дестабилизацию РФ."Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", – следует из заявления.Так, первопричиной сложившегося между странами кризиса является идеология американской элиты, получившей власть в 1990-е и 2000-е года. Влияние оказала также неспособность ряда зарубежных политиков здраво оценивать процессы, происходящие в РФ после 1991 года, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, сша, москва, вашингтон, мид россии
россия, в мире, политика, сша, москва, вашингтон, мид россии
Отношения Москвы и Вашингтона могут разорваться в любой момент – МИД РФ
Это результат действий США, направленных не дестабилизацию России, уверены в МИД РФ
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент, но ответственность за это несет не Россия, сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.
"По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения – ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент", – цитирует РИА Новости заявление МИД РФ
В ведомстве также подчеркнули, что это не инициатива России, а результат действий США, направленных не дестабилизацию РФ.
"Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", – следует из заявления.
Так, первопричиной сложившегося между странами кризиса является идеология американской элиты, получившей власть в 1990-е и 2000-е года. Влияние оказала также неспособность ряда зарубежных политиков здраво оценивать процессы, происходящие в РФ после 1991 года, отметили в ведомстве.