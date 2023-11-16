https://sputnik-georgia.ru/20231116/284273790.html

У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту

У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту

После проведения в Саудовской Аравии собрания представителей стран Лиги арабских наций и Организации исламского сотрудничества стало понятно, что повторения... 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T22:10+0400

2023-11-16T22:10+0400

2023-11-16T22:10+0400

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Цены за бочку эталонной Brent закрепились в коридоре 90-100 долларов за баррель — и рынки вздохнули с облечением. Однако попутно с черным золотом происходят крайне занимательные метаморфозы, самым прямым образом относящиеся к нашей стране и историческим событиям, в которые мы все погружены, пишет колумнист РИА Новости.По традиции начнем с плохих новостей.Как сообщают американские издания со ссылкой на собственные источники, на конец октября запасы сырой нефти внутри России опустились ниже показателя в десять миллионов баррелей, что является антирекордом. По этому поводу глава ГУР Украины Кирилл Буданов уже выкатил победное заявление: мол, в России тотальный топливный кризис, а потому победа ВСУ близка, как никогда прежде. Оставим главного украинского разведчика в мире розовых пони, а для более образованных и любознательных поясним некоторые факты.Главная проблема (и наше счастье) всех аналитиков-русофобов в том, то они находятся вне России и крайне приблизительно представляют и текущие процессы внутри государства, и систему устройства этого самого государства. А потому за неимением реальной базы все эти замечательные люди натягивают сухие факты на глобус собственных фантазий в привязке к реальности, им знакомой. Например, американской. Именно в Соединенных Штатах существует стратегический нефтяной резерв (SPR), наполняемость которого чутко отслеживается, ибо она напрямую и крайне быстро влияет на целый ряд факторов — от цены за галлон бензина на заправках до учетной ставки ФРС.И если открыть соседнюю колонку статистики, мы увидим, что в США запасы нефти в упомянутом SPR тоже находятся на историческом дне, только значительно более глубоком.Вообще, стратегический резерв — это не цистерны и резервуары, а естественные подземные полости (так называемые соляные купола) в штатах Техас и Луизиана. За прошлый год администрация Байдена, которая судорожно готовится к выборам, штопала дыры во внутренней политике и вливала в Украину миллиарды военной помощи, так что в результате распродала беспрецедентные 180 миллионов баррелей нефти. Из-за этого объем государственного резерва "последней надежды" сократился до 371 миллиона баррелей — и это худший показатель за последние сорок лет.Вашингтон оптом распродавал свои неприкосновенные запасы ровно с той же целью, в которой различные диванные стратеги очень любят обвинять Россию. Соединенным Штатам нужны были деньги — много и как можно быстрее. Именно поэтому Джо Байден и его верные оловянные солдатики постоянно мотались на Ближний Восток, уговаривая арабов не сокращать добычу. Это немного сбило бы цены на мировых рынках, но позволило бы Вашингтону сильно уронить цены внутри США, так как применительно к Штатам существует два нефтяных рынка. Внешний и внутренний — и ценообразование на них практически никак не взаимосвязано.Именно ураганная распродажа стратегических резервов позволила Америке вытащить одновременное спонсорство Киева и Тель-Авива, ибо с подобными расходами не справился бы ни один печатный станок.Эти факты, кстати, уже вовсю используют республиканцы. Джо Байдену вменяют чуть ли не подрыв финансовой системы и обороноспособности государства, напоминая, что демократы пришли к власти под лозунгами о зеленом переходе. Так что разбазаривание "народного американского достояния" еще сильно аукнется ребятам в Белом доме.Теперь, когда нам понятны опорные цифры, к которым свои фантазийные анализы привязывают всевозможные русофобы, поговорим собственно о России.Фундаментальное отличие нашего внутреннего рынка нефти заключается в том, что в России просто нет резервов даже приблизительно сопоставимого объема. И никогда не было, потому что этого не требуется. Несведущих граждан пугают формулировками про исторический антирекорд, случайно забыв упомянуть, что внутренние запасы всего лишь опустились чуть ниже десяти миллионов баррелей. Притом что в апреле, июне, июле и начале октября они переваливали за 15-17 миллионов. Данный процесс называется флуктуация и в нашей стране определяется не остатком в кубышке, а регулированием объемов добычи. Текущее падение запасов, как прямо заявляется российскими властями, связано с увеличением внутреннего спроса и одновременным ростом объемов экспорта.А теперь немного смешная вторая часть.Газета Washington Post провела расследование и утверждает, что не просто США, а конкретно Пентагон закупает российскую нефть и продукты ее переработки. По их данным, "Роснефть" совершенно открыто реализует свою продукцию в Объединенные Арабские Эмираты, оттуда нефть перекочевывает в Турцию, там смешивается с нефтью от сторонних продавцов, что позволяет смыть невидимый ярлык "Сделано в России". Далее черное золото отправляется в Грецию на нефтеперерабатывающий завод компании Motor Oil Hellas, имеющей прямые контракты с оборонным ведомством США, а также с Великобританией, Францией и Италией. Американские вояки все обвинения яростно отрицают, но расследователи уверены, что мазут, поставляемый в интересах ВВС и ВМФ США, имеет российское происхождение, что ставит Вашингтон в крайне двусмысленное положение, особенно если вспомнить, что именно американцы громче всех кричали об убийственных санкциях и разорванной в клочья российской экономике.На практике же получается, что Америка, где собственная рекордная добыча нефти все равно двукратно ниже внутренних потребностей, чтобы закрыть все свои нужды и внешнеполитические прожекты, вынуждена закупать нефть и мазут вообще везде, делая вид, что не знает ничего об их происхождении. Естественно, что покупка, прошедшая через такое количество рук посредников, не может быть дешевой. России же все происходящее позволяет спокойно поплевывать на все санкции и ценовые потолки, реализуя свою нефть выше установленных санкционных 60 долларов за бочку. То есть в теории Россия обеспечивает Пентагон мазутом, а на практике Вашингтон своими же руками отсчитывает Москве чемоданы денег, которые позволяют спокойно переживать санкции, обеспечивают выполнение социальных программ и заправляют российские танки в зоне СВО.Реальность немного сложнее броских заголовков.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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аналитика, в мире, россия, сша, вашингтон, украина, джо байден, пентагон, роснефть, колумнисты, политика, обострение ситуации вокруг украины