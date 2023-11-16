https://sputnik-georgia.ru/20231116/gruzinskiy-futbolnyy-trener-budet-rukovodit-trekhkratnym-chempionom-kazakhstana-284260106.html
Грузинский футбольный тренер будет руководить трехкратным чемпионом Казахстана
Грузинский футбольный тренер будет руководить трехкратным чемпионом Казахстана
Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив" 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T13:03+0400
2023-11-16T13:03+0400
2023-11-16T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинский футбольный тренер Леван Коргалидзе назначен наставником трехкратного чемпиона Казахстана – клуба "Женис", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу страны из первого дивизиона, сообщает Первый канал. "Женис" в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Казахстана, но в итоге финишировал на третьем месте и нашел путь в Премьер-лигу. Этому способствовали грузинские легионеры Тамаз Макацария и Лаша Касрадзе – первый стал лучшим нападающим команды, а второй с самого начала был игроком основного состава. Грузинский специалист сменит на этом посту Рината Алиуетова. Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив". "Женис" – один из самых известных казахстанских клубов, который обанкротился и был распущен в 2014 году. Команду восстановили в 2021 году, и за три сезона клуб сумел вернуться в главную лигу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, казахстан, футбол
спорт, грузия, новости, казахстан, футбол
Грузинский футбольный тренер будет руководить трехкратным чемпионом Казахстана
Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив"
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинский футбольный тренер Леван Коргалидзе назначен наставником трехкратного чемпиона Казахстана – клуба "Женис", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу страны из первого дивизиона, сообщает Первый канал.
"Женис" в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Казахстана, но в итоге финишировал на третьем месте и нашел путь в Премьер-лигу. Этому способствовали грузинские легионеры Тамаз Макацария и Лаша Касрадзе – первый стал лучшим нападающим команды, а второй с самого начала был игроком основного состава.
"Я был в Казахстане, и было решено, что я подпишу контракт с "Женисом", – сказал Коргалидзе.
Грузинский специалист сменит на этом посту Рината Алиуетова. Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив".
"Женис" – один из самых известных казахстанских клубов, который обанкротился и был распущен в 2014 году. Команду восстановили в 2021 году, и за три сезона клуб сумел вернуться в главную лигу.