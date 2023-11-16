https://sputnik-georgia.ru/20231116/gruzinskiy-futbolnyy-trener-budet-rukovodit-trekhkratnym-chempionom-kazakhstana-284260106.html

Грузинский футбольный тренер будет руководить трехкратным чемпионом Казахстана

Грузинский футбольный тренер будет руководить трехкратным чемпионом Казахстана

Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив" 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинский футбольный тренер Леван Коргалидзе назначен наставником трехкратного чемпиона Казахстана – клуба "Женис", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу страны из первого дивизиона, сообщает Первый канал. "Женис" в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Казахстана, но в итоге финишировал на третьем месте и нашел путь в Премьер-лигу. Этому способствовали грузинские легионеры Тамаз Макацария и Лаша Касрадзе – первый стал лучшим нападающим команды, а второй с самого начала был игроком основного состава. Грузинский специалист сменит на этом посту Рината Алиуетова. Коргалидзе тренировал два тбилисских клуба – "Сабуртало" и "Локомотив". "Женис" – один из самых известных казахстанских клубов, который обанкротился и был распущен в 2014 году. Команду восстановили в 2021 году, и за три сезона клуб сумел вернуться в главную лигу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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