https://sputnik-georgia.ru/20231116/master-klass-mikhaila-burlatskogo-tayny-sozdaniya-fotografii-na-stekle---video-284259164.html

Мастер-класс Миши Бурлацкого: тайны создания фотографии на алюминии – видео

Мастер-класс Миши Бурлацкого: тайны создания фотографии на алюминии – видео

Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий пригласил жителей и гостей Тбилиси на персональную выставку работ и мастер-класс по фотографии на... 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T12:11+0400

2023-11-16T12:11+0400

2023-11-16T12:28+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

искусство

фотография

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284257975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_326621bb01d243f9adf08ff18c5b32d0.jpg

Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал процесс от и до: от подготовки модели, ведь съемка проходит при выдержке в среднем 10-20 секунд, поэтому человек должен буквально замереть, до проявки фотографии.Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.Одним из почетных гостей оказался известный грузинский фотограф Юрий Мечитов, который, несмотря на свой колоссальный опыт, также задавал вопросы и внимательно слушал Бурлацкого. Что касается выставки, то желающие могут посетить ее до 17 ноября в галерее IArt Tbilisi.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, искусство, фотография, россия, видео