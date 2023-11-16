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Мастер-класс Миши Бурлацкого: тайны создания фотографии на алюминии – видео
Мастер-класс Миши Бурлацкого: тайны создания фотографии на алюминии – видео
Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий пригласил жителей и гостей Тбилиси на персональную выставку работ и мастер-класс по фотографии на... 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T12:11+0400
2023-11-16T12:11+0400
2023-11-16T12:28+0400
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Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал процесс от и до: от подготовки модели, ведь съемка проходит при выдержке в среднем 10-20 секунд, поэтому человек должен буквально замереть, до проявки фотографии.Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.Одним из почетных гостей оказался известный грузинский фотограф Юрий Мечитов, который, несмотря на свой колоссальный опыт, также задавал вопросы и внимательно слушал Бурлацкого. Что касается выставки, то желающие могут посетить ее до 17 ноября в галерее IArt Tbilisi.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, искусство, фотография, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, искусство, фотография, россия, видео
Мастер-класс Миши Бурлацкого: тайны создания фотографии на алюминии – видео
12:11 16.11.2023 (обновлено: 12:28 16.11.2023)
Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий пригласил жителей и гостей Тбилиси на персональную выставку работ и мастер-класс по фотографии на алюминиевых пластинах по технологии XIX века
Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал процесс от и до: от подготовки модели, ведь съемка проходит при выдержке в среднем 10-20 секунд, поэтому человек должен буквально замереть, до проявки фотографии.
Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.
Одним из почетных гостей оказался известный грузинский фотограф Юрий Мечитов, который, несмотря на свой колоссальный опыт, также задавал вопросы и внимательно слушал Бурлацкого. Что касается выставки, то желающие могут посетить ее до 17 ноября в галерее IArt Tbilisi.