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МИД Азербайджана отменил встречу в Вашингтоне с представителем Армении

МИД Азербайджана отменил встречу в Вашингтоне с представителем Армении

Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам, говорится в заявлении МИД 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Баку отказался от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне из-за предвзятой позиции США.Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей заявил о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и что двусторонние отношения Баку и Вашингтона не могут быть прежними.Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало заявления О'Брайена "контрпродуктивными, необоснованными и неприемлемыми".В МИД АР подчеркнули, что считают слушания в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам и выступление О'Брайена "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".Подчеркивается, что нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана.В заявлении отмечается, что "Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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