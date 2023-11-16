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МИД Азербайджана отменил встречу в Вашингтоне с представителем Армении
МИД Азербайджана отменил встречу в Вашингтоне с представителем Армении
Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам, говорится в заявлении МИД 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T20:33+0400
2023-11-16T20:33+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Баку отказался от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне из-за предвзятой позиции США.Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей заявил о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и что двусторонние отношения Баку и Вашингтона не могут быть прежними.Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало заявления О'Брайена "контрпродуктивными, необоснованными и неприемлемыми".В МИД АР подчеркнули, что считают слушания в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам и выступление О'Брайена "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".Подчеркивается, что нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана.В заявлении отмечается, что "Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, вашингтон, сша, армения, мид азербайджана
в мире, новости, политика, азербайджан, вашингтон, сша, армения, мид азербайджана
МИД Азербайджана отменил встречу в Вашингтоне с представителем Армении
20:33 16.11.2023 (обновлено: 21:13 16.11.2023)
Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам, говорится в заявлении МИД
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Баку отказался от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне из-за предвзятой позиции США.
Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей заявил о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и что двусторонние отношения Баку и Вашингтона не могут быть прежними.
"Односторонний подход США может привести к утрате [Вашингтоном] роли посредника. В таких обстоятельствах важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года", – говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на высказывания О'Брайена.
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало заявления О'Брайена "контрпродуктивными, необоснованными и неприемлемыми".
В МИД АР подчеркнули, что считают слушания в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам и выступление О'Брайена "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".
"Обвинения, высказанные в адрес Азербайджана, безосновательны и подрывают мир и безопасность в регионе", – говорится в заявлении.
Подчеркивается, что нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана.
В заявлении отмечается, что "Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам.