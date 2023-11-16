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Мы не даем указаний – вице-президент Венецианской комиссии о принципах работы
Мы не даем указаний – вице-президент Венецианской комиссии о принципах работы
Венецианская комиссия не является политической организацией и не обязана диктовать, как должно быть, заявил вице-президент организации 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T22:35+0400
2023-11-16T22:35+0400
2023-11-16T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузия должна сама решить как выполнять рекомендации Венецианской комиссии, заявил вице-президент Венецианской комиссии Майкл Фредо на брифинге в Тбилиси. Делегация Венецианской комиссии в рамках визита в Грузию встретилась с депутатами, президентом и премьер-министром. При этом он подчеркнул, что Венецианская комиссия не является политической организацией и не обязана диктовать, как должно быть. "Мы не политическая организация, мы – группа экспертов и нашим назначением не является диктовать, как надо сделать, а путем диалога вместе с Грузией идти по этому пути", – сказал Фредо. По его словам, Венецианская комиссия поздравила Грузию с положительным заключением по поводу получения статуса кандидата в ЕС. Между тем выполнение рекомендаций Венецианской комиссии являются частью девяти новых условий для Грузии, выдвинутых Еврокомиссией. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, грузия - евросоюз
новости, грузия, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Мы не даем указаний – вице-президент Венецианской комиссии о принципах работы
22:35 16.11.2023 (обновлено: 23:49 16.11.2023)
Венецианская комиссия не является политической организацией и не обязана диктовать, как должно быть, заявил вице-президент организации
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузия должна сама решить как выполнять рекомендации Венецианской комиссии, заявил вице-президент Венецианской комиссии Майкл Фредо на брифинге в Тбилиси.
Делегация Венецианской комиссии в рамках визита в Грузию встретилась с депутатами, президентом и премьер-министром.
"Мы обсудили рекомендации, которые дает Венецианская комиссия и их выполнение. Эти рекомендации являются замечаниями, в них даны "красные линии", но какой путь выберет Грузия для их выполнения, решать должна она", – сказал Френдо.
При этом он подчеркнул, что Венецианская комиссия не является политической организацией и не обязана диктовать, как должно быть.
"Мы не политическая организация, мы – группа экспертов и нашим назначением не является диктовать, как надо сделать, а путем диалога вместе с Грузией идти по этому пути", – сказал Фредо.
По его словам, Венецианская комиссия поздравила Грузию с положительным заключением по поводу получения статуса кандидата в ЕС.
"Венецианская комиссия является органом, входящем в Совет Европы, но ЕС часто указывает на заключения Венецианской комиссии и Венецианская комиссия готова еще раз всячески поддержать Грузию своими консультациями и мнениями", – сказал Фредо.
Между тем выполнение рекомендаций Венецианской комиссии являются частью девяти новых условий для Грузии, выдвинутых Еврокомиссией.
Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.