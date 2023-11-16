https://sputnik-georgia.ru/20231116/narodnye-primety-na-eremin-den-2023-chto-nelzya-delat-17-noyabrya-284261802.html
Народные приметы на Еремин день 2023: что нельзя делать 17 ноября?
Народные приметы на Еремин день 2023: что нельзя делать 17 ноября?
Православные 17 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея – учеников апостола Тита, рукоположенных им в священный сан 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T15:15+0400
2023-11-16T15:15+0400
2023-11-16T15:15+0400
справки
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В народном календаре 17 ноября называют Еремин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Еремин день: о народных приметах 17 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам лениться в Еремин день и отлынивать от работы нельзя – можно привлечь финансовые трудности. Плохая примета – заключать в Еремин день серьезные сделки, результат будет неудачный. Также нельзя 17 ноября осуществлять денежные операции, в том числе давать в долг – можно лишиться благополучия и удачи. Нельзя в Еремин день праздновать что-либо, в том числе справлять свадьбу – по приметам молодые скоро расстанутся. В Еремин день нельзя что-либо выносить или выбрасывать из дома, в том числе и мусор – это примета, привлекающая несчастья. По народным приметам нельзя 17 ноября впускать в дом незнакомцев или с кем-то знакомиться, чтобы избежать неприятностей. Народные приметы По народным приметам погода испортится, если в Еремин день облака волнистые, похожие на морские волны, а если закат 17 ноября с зеленым оттенком – значит, будет солнечно и тепло. Надвигается буря, если в Еремин день вокруг солнца круги белые, а если 17 ноября с утра туман и лес чернеет – это верная примета, что наступит оттепель. Похолодает, если в Еремин день с утра иней, а если 17 ноября мышей очень много – это примета, что зима будет холодная и снежная. По народным приметам год предстоит урожайный, если в Еремин день выпадет много снега. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Еремин день 2023: что нельзя делать 17 ноября?
Православные 17 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея – учеников апостола Тита, рукоположенных им в священный сан
В народном календаре 17 ноября называют Еремин день, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Еремин день: о народных приметах 17 ноября читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам лениться в Еремин день и отлынивать от работы нельзя – можно привлечь финансовые трудности.
Плохая примета – заключать в Еремин день серьезные сделки, результат будет неудачный. Также нельзя 17 ноября осуществлять денежные операции, в том числе давать в долг – можно лишиться благополучия и удачи.
Нельзя в Еремин день праздновать что-либо, в том числе справлять свадьбу – по приметам молодые скоро расстанутся.
В Еремин день нельзя что-либо выносить или выбрасывать из дома, в том числе и мусор – это примета, привлекающая несчастья.
По народным приметам нельзя 17 ноября впускать в дом незнакомцев или с кем-то знакомиться, чтобы избежать неприятностей.
По народным приметам погода испортится, если в Еремин день облака волнистые, похожие на морские волны, а если закат 17 ноября с зеленым оттенком – значит, будет солнечно и тепло.
Надвигается буря, если в Еремин день вокруг солнца круги белые, а если 17 ноября с утра туман и лес чернеет – это верная примета, что наступит оттепель.
Похолодает, если в Еремин день с утра иней, а если 17 ноября мышей очень много – это примета, что зима будет холодная и снежная.
По народным приметам год предстоит урожайный, если в Еремин день выпадет много снега.
Материал подготовлен на основе открытых источников.