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Нужен ли Молдове опыт Грузии? Ответ политолога – видео
Нужен ли Молдове опыт Грузии? Ответ политолога – видео
В интервью "Sputnik на русском" первый зампред Общественной палаты ЕАЭС, председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержу поделился мнением о том, как... 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T21:46+0400
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Политолог в интервью рассуждает о том, пригодится ли Молдове опыт Грузии, которая стремится в ЕС, но одновременно сохраняет сотрудничество с Россией в сфере экономики и по другим направлениям.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, молдова, грузия, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, молдова, грузия, политика, видео
Нужен ли Молдове опыт Грузии? Ответ политолога – видео
21:46 16.11.2023 (обновлено: 21:56 16.11.2023)
В интервью "Sputnik на русском" первый зампред Общественной палаты ЕАЭС, председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержу поделился мнением о том, как можно на примере Грузии сохранять сотрудничество и с ЕС, и с Россией
Политолог в интервью рассуждает о том, пригодится ли Молдове опыт Грузии, которая стремится в ЕС, но одновременно сохраняет сотрудничество с Россией в сфере экономики и по другим направлениям.