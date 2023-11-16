https://sputnik-georgia.ru/20231116/nuzhen-li-moldove-opyt-gruzii-otvet-politologa---video-284274435.html

Нужен ли Молдове опыт Грузии? Ответ политолога – видео

Нужен ли Молдове опыт Грузии? Ответ политолога – видео

В интервью "Sputnik на русском" первый зампред Общественной палаты ЕАЭС, председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержу поделился мнением о том, как... 16.11.2023, Sputnik Грузия

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Политолог в интервью рассуждает о том, пригодится ли Молдове опыт Грузии, которая стремится в ЕС, но одновременно сохраняет сотрудничество с Россией в сфере экономики и по другим направлениям.

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