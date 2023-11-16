https://sputnik-georgia.ru/20231116/politolog-o-tom-sbudutsya-li-slova-zurabishvili-o-vstuplenii-gruzii-v-es-k-2030-godu-284270127.html
Политолог о том, сбудутся ли слова Зурабишвили о вступлении Грузии в ЕС к 2030 году
Политолог о том, сбудутся ли слова Зурабишвили о вступлении Грузии в ЕС к 2030 году
Смотрите в видео комментарий российского политолога о том, стоит ли ждать принятия Грузии в Евросоюз к 2030 году, как это пообещала президент страны Саломе... 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T17:40+0400
2023-11-16T17:40+0400
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Политолог Ростислав Ищенко в программе "Честная аналитика" рассуждает о том, сбудутся ли слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, что к 2030 году в ЕС вступят и Украина, и Молдова, и Грузия. Что может произойти за эти без малого 7 лет? Смотрите видео с комментарием российского эксперта.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, экспертное мнение, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, экспертное мнение, россия, видео
Политолог о том, сбудутся ли слова Зурабишвили о вступлении Грузии в ЕС к 2030 году
17:40 16.11.2023 (обновлено: 18:05 16.11.2023)
Смотрите в видео комментарий российского политолога о том, стоит ли ждать принятия Грузии в Евросоюз к 2030 году, как это пообещала президент страны Саломе Зурабишвили
Политолог Ростислав Ищенко в программе "Честная аналитика" рассуждает о том, сбудутся ли слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, что к 2030 году в ЕС вступят и Украина, и Молдова, и Грузия. Что может произойти за эти без малого 7 лет? Смотрите видео с комментарием российского эксперта.