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Постные дни в декабре 2023: что можно и нельзя есть в пост
Постные дни в декабре 2023: что можно и нельзя есть в пост
В декабре продолжается Рождественский пост, который ежегодно начинается 28 ноября 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T21:20+0400
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Рождественский пост готовит верующих к Рождеству Христову – это последний многодневный пост в 2023 году. Что можно и нельзя есть в постные дни в декабре, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в декабре 2023 По церковному календарю, православные Рождество Христово празднуют 7 января, следовательно, с 1 по 31 декабря все дни постные. Верующие, соблюдающие Рождественский пост, как и любой другой, в первую очередь должны отказаться от некоторых продуктов и физически очиститься, чтобы встретить Рождество Христово с чистой душой и помыслами. А для этого в постные дни нужно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы, а также совершать как можно больше добрых дел, ибо без них значение поста теряется. Что можно и нельзя есть В Рождественский пост в декабре, как и в другие постные дни, нельзя кушать молочные и мясные продукты, а также яйца. В постные дни в декабре нельзя также распивать спиртные напитки и напиваться. В постные дни в декабре можно есть растительную пищу. Рождественский пост, в отличие от Великого и Успенского, не такой строгий. По церковному уставу рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они не выпадают на среду и пятницу. В декабре в постные дни рыбу можно есть 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30 и 31 числа. Строго поститься нельзя тяжело больным, рабочим, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего от поста их освобождают. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Постные дни в декабре 2023: что можно и нельзя есть в пост

21:20 16.11.2023 (обновлено: 21:40 16.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПраздничная церковная пасхальная служба в Самеба
Праздничная церковная пасхальная служба в Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В декабре продолжается Рождественский пост, который ежегодно начинается 28 ноября
Рождественский пост готовит верующих к Рождеству Христову – это последний многодневный пост в 2023 году.
Что можно и нельзя есть в постные дни в декабре, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в декабре 2023

По церковному календарю, православные Рождество Христово празднуют 7 января, следовательно, с 1 по 31 декабря все дни постные.
Верующие, соблюдающие Рождественский пост, как и любой другой, в первую очередь должны отказаться от некоторых продуктов и физически очиститься, чтобы встретить Рождество Христово с чистой душой и помыслами.
А для этого в постные дни нужно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы, а также совершать как можно больше добрых дел, ибо без них значение поста теряется.

Что можно и нельзя есть

В Рождественский пост в декабре, как и в другие постные дни, нельзя кушать молочные и мясные продукты, а также яйца. В постные дни в декабре нельзя также распивать спиртные напитки и напиваться.
В постные дни в декабре можно есть растительную пищу.
Рождественский пост, в отличие от Великого и Успенского, не такой строгий. По церковному уставу рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они не выпадают на среду и пятницу.
В декабре в постные дни рыбу можно есть 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30 и 31 числа.
Строго поститься нельзя тяжело больным, рабочим, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего от поста их освобождают.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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