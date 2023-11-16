https://sputnik-georgia.ru/20231116/postnye-dni-v-dekabre-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-v-post-284273397.html

Постные дни в декабре 2023: что можно и нельзя есть в пост

Постные дни в декабре 2023: что можно и нельзя есть в пост

В декабре продолжается Рождественский пост, который ежегодно начинается 28 ноября 16.11.2023, Sputnik Грузия

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Рождественский пост готовит верующих к Рождеству Христову – это последний многодневный пост в 2023 году. Что можно и нельзя есть в постные дни в декабре, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в декабре 2023 По церковному календарю, православные Рождество Христово празднуют 7 января, следовательно, с 1 по 31 декабря все дни постные. Верующие, соблюдающие Рождественский пост, как и любой другой, в первую очередь должны отказаться от некоторых продуктов и физически очиститься, чтобы встретить Рождество Христово с чистой душой и помыслами. А для этого в постные дни нужно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы, а также совершать как можно больше добрых дел, ибо без них значение поста теряется. Что можно и нельзя есть В Рождественский пост в декабре, как и в другие постные дни, нельзя кушать молочные и мясные продукты, а также яйца. В постные дни в декабре нельзя также распивать спиртные напитки и напиваться. В постные дни в декабре можно есть растительную пищу. Рождественский пост, в отличие от Великого и Успенского, не такой строгий. По церковному уставу рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они не выпадают на среду и пятницу. В декабре в постные дни рыбу можно есть 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30 и 31 числа. Строго поститься нельзя тяжело больным, рабочим, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего от поста их освобождают. Материал подготовлен на основе открытых источников

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