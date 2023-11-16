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Итоги пресс-конференции Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы - видео
Итоги пресс-конференции Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы - видео
Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T16:15+0400
2023-11-16T16:15+0400
2023-11-17T09:51+0400
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По итогам прошедших переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.Также, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне.
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мультимедиа, видео, россия, венесуэла, видео
мультимедиа, видео, россия, венесуэла, видео
Итоги пресс-конференции Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы - видео
16:15 16.11.2023 (обновлено: 09:51 17.11.2023)
Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве
По итогам прошедших переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.
Также, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне.