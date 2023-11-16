https://sputnik-georgia.ru/20231116/press-konferentsiya-lavrova-i-glavy-mid-venesuely---video-284280075.html

Итоги пресс-конференции Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы - видео

Итоги пресс-конференции Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы - видео

Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве 16.11.2023, Sputnik Грузия

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По итогам прошедших переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.Также, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне.

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