https://sputnik-georgia.ru/20231116/proekt-na-500-mln-evro---v-tbilisi-obnovyat-vagony-metro-284261424.html

Проект на 500 млн евро - в Тбилиси обновят вагоны метро

Проект на 500 млн евро - в Тбилиси обновят вагоны метро

Замена устаревших вагонов будет осуществляться в течение 15 лет 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T13:23+0400

2023-11-16T13:23+0400

2023-11-16T13:30+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

каха каладзе

тбилисский метрополитен

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275141124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4987c0ae1369990ee8dd0c7f989acc5d.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов тбилисского метро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с мэром столицы Кахой Каладзе и министерства финансов Лашей Хуцишвили.На основании этого решения в ближайшие дни будет объявлено исследование рынка, после чего будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках проекта планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил Каладзе, что 212 вагонов – это 45 поездов. Обновление транспортного узла близ станции метро "Исани" в Тбилиси завершилось>>Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили - 32 единицы 5-вагонных поездов. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси