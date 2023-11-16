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Проект на 500 млн евро - в Тбилиси обновят вагоны метро
Проект на 500 млн евро - в Тбилиси обновят вагоны метро
Замена устаревших вагонов будет осуществляться в течение 15 лет 16.11.2023, Sputnik Грузия
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грузия
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экономика
ираклий гарибашвили
каха каладзе
тбилисский метрополитен
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов тбилисского метро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с мэром столицы Кахой Каладзе и министерства финансов Лашей Хуцишвили.На основании этого решения в ближайшие дни будет объявлено исследование рынка, после чего будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках проекта планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил Каладзе, что 212 вагонов – это 45 поездов. Обновление транспортного узла близ станции метро "Исани" в Тбилиси завершилось&gt;&gt;Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили - 32 единицы 5-вагонных поездов. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, тбилисский метрополитен, тбилиси

Проект на 500 млн евро - в Тбилиси обновят вагоны метро

13:23 16.11.2023 (обновлено: 13:30 16.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисское метро Общественный транспорт в столице Грузии
Тбилисское метро Общественный транспорт в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Замена устаревших вагонов будет осуществляться в течение 15 лет
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов тбилисского метро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с мэром столицы Кахой Каладзе и министерства финансов Лашей Хуцишвили.
На основании этого решения в ближайшие дни будет объявлено исследование рынка, после чего будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички).
Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках проекта планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил Каладзе, что 212 вагонов – это 45 поездов.
Обновление транспортного узла близ станции метро "Исани" в Тбилиси завершилось>>
Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили - 32 единицы 5-вагонных поездов.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.
Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.
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