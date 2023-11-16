https://sputnik-georgia.ru/20231116/remont-prospekta-rustaveli-v-tbilisi-oboydetsya-v-33-milliona-284256748.html

Ремонт проспекта Руставели в Тбилиси обойдется в $33 миллиона

Ремонт проспекта Руставели в Тбилиси обойдется в $33 миллиона

Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа 16.11.2023, Sputnik Грузия

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шота руставели

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Капитальный ремонт центрального проспекта Тбилиси – Руставели – обойдется городским властям в 90 млн лари (около 33 млн долларов) – 60 млн (22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а 30 млн ( 11 млн долларов) – на ремонт дорог, сообщает телекомпания "Рустави 2". О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. В первую очередь будет подготовлена проектная документация и объявлен тендер, затем начнется восстановление и укрепление крыш и фасадов поврежденных зданий. В подземных переходах будет полностью обновлена инфраструктура. На последнем этапе будут заменены подземные коммуникации и уложено новое дорожное покрытие. Работы на главном проспекте проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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