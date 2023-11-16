https://sputnik-georgia.ru/20231116/tragediya-v-dmanisi-zaderzhan-15-letniy-obvinyaemyy-v-ubiystve-18-letnego-odnoselchanina-284256888.html

Трагедия в Дманиси: задержан 15-летний, обвиняемый в убийстве 18-летнего односельчанина

Трагедия в Дманиси: задержан 15-летний, обвиняемый в убийстве 18-летнего односельчанина

Мать погибшего утверждает, что родители обвиняемого знали о намерениях своего сына 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Полиция задержала 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 18-летнего односельчанина в Дманисском районе (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии. Согласно данным следствия, обвиняемый нанес молодому человеку смертельное ранение холодным оружием в область груди и скрылся с места преступления.Обвиняемый был задержан по горячим следам. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство", что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.По данным СМИ, конфликт, начавшийся со словесной перепалки и переросший в кровавую разборку, произошел из-за денег.Семья убитого мальчика требует строго наказать виновника. По словам матери погибшего, родители обвиняемого заранее знали о намерениях своего сына. Хусейнова утверждает, что родители поддержали мальчика. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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