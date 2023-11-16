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Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится в... 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T12:00+0400
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Какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом? Как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья? Как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий? Какие технологии манипулирования сознанием применяются Западом особенно часто? Насколько они опасны? К каким последствиям могут привести?Участник в Москве:- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.В Минске:- председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей КРИВОШЕЕВ.В Ереване:- политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.В Астане, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
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грузия, новости, общество, анонсы

Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан

12:00 16.11.2023 (обновлено: 16:09 16.11.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYСоциальные сети, видеохостинг и смартфон
Социальные сети, видеохостинг и смартфон - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 21 ноября, в 14:00 по тбилисскому времени
Какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом? Как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья? Как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий? Какие технологии манипулирования сознанием применяются Западом особенно часто? Насколько они опасны? К каким последствиям могут привести?

Участник в Москве:
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.

В Минске:
- председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей КРИВОШЕЕВ.

В Ереване:
- политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.

В Астане, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
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