https://sputnik-georgia.ru/20231116/tsifrovye-proksi-voyny-kak-sotsseti-manipuliruyut-soznaniem-grazhdan-284266614.html

Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан

Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан

Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится в... 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T12:00+0400

2023-11-16T12:00+0400

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Какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом? Как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья? Как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий? Какие технологии манипулирования сознанием применяются Западом особенно часто? Насколько они опасны? К каким последствиям могут привести?Участник в Москве:- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.В Минске:- председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей КРИВОШЕЕВ.В Ереване:- политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.В Астане, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.

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2023

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