Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
12:00 16.11.2023 (обновлено: 16:09 16.11.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYСоциальные сети, видеохостинг и смартфон
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 21 ноября, в 14:00 по тбилисскому времени
Какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом? Как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья? Как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий? Какие технологии манипулирования сознанием применяются Западом особенно часто? Насколько они опасны? К каким последствиям могут привести?
Участник в Москве:
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
В Минске:
- председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей КРИВОШЕЕВ.
В Ереване:
- политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.
В Астане, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
Участник в Москве:
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
В Минске:
- председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей КРИВОШЕЕВ.
В Ереване:
- политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.
В Астане, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.