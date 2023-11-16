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В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии
В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии
Задержанный является родственником вора в законе по кличке "Каралейка" 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T17:39+0400
2023-11-16T17:39+0400
2023-11-16T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинский криминальный авторитет задержан в столице Кыргызстана, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на полицию Бишкека. По информации местных СМИ, 33-летний задержанный является родственником и членом ближайшего окружения вора в законе Зазы Эликашвили по кличке "Каралейка". О задержанном известно, что он "смотрящий" за одним из городов Грузии. Мужчину задержали на съемной квартире. В ходе обыска было изъято огнестрельное оружие и 19 граммов гашиша. Задержанного обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, и незаконном хранении оружия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, бишкек, тбилиси, кыргызстан
новости, грузия, происшествия, бишкек, тбилиси, кыргызстан
В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии
Задержанный является родственником вора в законе по кличке "Каралейка"
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik.
Грузинский криминальный авторитет задержан в столице Кыргызстана, сообщает телекомпания "Рустави 2
" со ссылкой на полицию Бишкека.
По информации местных СМИ, 33-летний задержанный является родственником и членом ближайшего окружения вора в законе Зазы Эликашвили по кличке "Каралейка".
О задержанном известно, что он "смотрящий" за одним из городов Грузии.
Мужчину задержали на съемной квартире. В ходе обыска было изъято огнестрельное оружие и 19 граммов гашиша.
Задержанного обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, и незаконном хранении оружия.