https://sputnik-georgia.ru/20231116/v-bishkeke-zaderzhan-kriminalnyy-avtoritet-iz-gruzii-284266945.html

В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии

В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии

Задержанный является родственником вора в законе по кличке "Каралейка" 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинский криминальный авторитет задержан в столице Кыргызстана, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на полицию Бишкека. По информации местных СМИ, 33-летний задержанный является родственником и членом ближайшего окружения вора в законе Зазы Эликашвили по кличке "Каралейка". О задержанном известно, что он "смотрящий" за одним из городов Грузии. Мужчину задержали на съемной квартире. В ходе обыска было изъято огнестрельное оружие и 19 граммов гашиша. Задержанного обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, и незаконном хранении оружия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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