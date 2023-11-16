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Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для транспорта
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для транспорта
Ограничения введены из-за проведения дорожных работ 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T15:32+0400
2023-11-16T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе "Верхний Ларс", временно ограничено для всех видов автотранспорта, сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Ограничение действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс с 15:30 до 17:30 по местному времени 16 ноября в связи с текущими дорожными работами. Для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрет установлен до 19:00. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для транспорта
15:32 16.11.2023 (обновлено: 15:35 16.11.2023)
Ограничения введены из-за проведения дорожных работ
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе "Верхний Ларс", временно ограничено для всех видов автотранспорта, сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Ограничение действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс с 15:30 до 17:30 по местному времени 16 ноября в связи с текущими дорожными работами.
Для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрет установлен до 19:00.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.