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"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144

"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144

Возрождение в России производства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов подтверждает технологический суверенитет, открывает новую эру гражданской... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T09:41+0400

2023-11-17T09:41+0400

2023-11-17T09:41+0400

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев 15 ноября заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144 на новой технологической базе. Это фрагмент речи по случаю XVII Международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе (Москва). Страна обладает всеми компетенциями, научно-производственной базой и самой большой в мире территорией, которая требует развития сверхзвуковой гражданской авиации.На авиасалоне Dubai Airshow - 2023 вызвал огромный интерес специалистов российский глубоко модернизированный (обновлено более 70% систем и агрегатов) тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76, способный взять на борт до 60 тонн полезной нагрузки, перебросить людей и технику со скоростью 800 км/час на расстояние до 5 000 км. Усиленное крыло и модернизированные шасси допускают автономное базирование, эксплуатацию этой машины на необорудованных аэродромах, грунтовых взлетно-посадочных полосах. Идут переговоры о продаже до 50 самолетов Ил-76МД-90А в страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.Немногим ранее, 1 ноября совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М, построенный на Воронежском авиазаводе. Этот самолет с двигателями ПС‑90А1 способен перебросить 40 тонн полезной нагрузки или 400 пассажиров на расстояние 8 100 км с крейсерской скоростью 850 км/час. Максимальная полезная нагрузка Ил-96-400М – 58 тонн.Мы наблюдаем начало новой эры дальнемагистральной авиации РФ. Заметим, первый в мире серийный пассажирский сверхзвуковой авиалайнер также построили в Воронеже (в марте 1972 года), и министр транспорта РФ Виталий Савельев напомнил вчера о "реинкарнации" Ту-144 совершенно неслучайно.Обгоняя "Боинг" и "Конкорд"Создание первого в мире пассажирского лайнера, способного летать с крейсерской скоростью более 2 000 км/час ознаменовало победу СССР в мировой гонке технологий. Ту-144 впервые преодолел звуковой барьер 5 июня 1969, на высоте 11 000 метров. Британско-французский "Конкорд" взлетел и преодолел сверхзвук на несколько месяцев позже. Опытный Ту-144 в мае 1970 года преодолел рубеж в 2 Маха (2 150 км/час) на высоте 16 300 метров. Построенные на Воронежском авиазаводе серийные сверхзвуковые лайнеры летали в Алма-Ату, Берлин, Варшаву, Париж, Прагу, Софию и Хабаровск (сверхзвуковая дальность – 2 920 км, практически потолок – 20 тысяч метров).Построили всего 16 самолетов. Производство Ту-144 остановили в 1981 году – по целому ряду причин, включая высокую стоимость эксплуатации ("Конкорд" также уступил небо более экономичным дозвуковым авиалайнерам). И все же, опыт создания Ту-144 в дальнейшем пригодился в разработке тяжелых сверхзвуковых самолетов Ту-22М и Ту-160, которые до сего дня эффективно укрепляют обороноспособность России. Кроме того, американская компания "Боинг" и АНТК им. А. Н. Туполева в 1999 году успешно завершили программу совместных исследований на Ту-144ЛЛ для создания перспективного пассажирского сверхзвукового самолета.Базовые условия для успешного развития дальнемагистральной и сверхзвуковой гражданской авиации "на земле" сомнений не вызывают. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. ОАК входит в структуру Госкорпорации Ростех, и это крупнейшая машиностроительная компания страны – 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах Федерации, с консолидированной выручкой в 2022 году более 2,1 трлн рублей. Доля гражданской продукции составляет свыше 44%.С другой стороны, очевидна стратегическая зависимость авиапромышленности Запада от России, обладающей огромными ресурсами. Напомню, российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть поставок "крылатого" титана для компании Boeing, и до 60% – корпорации Airbus. Евросоюз не готов отказаться от российского титана – даже в рамках антироссийских санкций. Российские технологии и ресурсы объективно обеспечивают значительные конкурентные преимущества.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, аналитика, в мире, москва, авиация, колумнисты