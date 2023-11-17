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Собака с дредами и вельможи на банкете: недельный юмор в кадре
Собака с дредами и вельможи на банкете: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

Собака с дредами и вельможи на банкете: недельный юмор в кадре

13:25 17.11.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Танцоры принимают участие в генеральной репетиции постановке "Флоренции в амазонках" в Нью-Йорке.

Танцоры принимают участие в генеральной репетиции постановке &quot;Флоренции в амазонках&quot; в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Танцоры принимают участие в генеральной репетиции постановке "Флоренции в амазонках" в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Daniel Leal/Pool

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует со сторонниками Королевского британского легиона в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует со сторонниками Королевского британского легиона в Лондоне. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Daniel Leal/Pool

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует со сторонниками Королевского британского легиона в Лондоне.

© AFP 2023 / R. Satish Babu

Юноша фотографируется с зонтом на пляже Марина во время дождя в Индии.

Юноша фотографируется с зонтом на пляже Марина во время дождя в Индии. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / R. Satish Babu

Юноша фотографируется с зонтом на пляже Марина во время дождя в Индии.

© AP Photo / Manu Fernandez

Депутат Европарламента от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс реагирует на речь исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в Мадриде.

Депутат Европарламента от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс реагирует на речь исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в Мадриде. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Депутат Европарламента от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс реагирует на речь исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в Мадриде.

© AP Photo / Martin Meissner

Мужчина идет с гигантской пивной кружкой на голове во время карнавального сезона в Германии.

Мужчина идет с гигантской пивной кружкой на голове во время карнавального сезона в Германии. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Martin Meissner

Мужчина идет с гигантской пивной кружкой на голове во время карнавального сезона в Германии.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Туристы делают селфи с голубями на Центральной площади во Владивостоке.

Туристы делают селфи с голубями на Центральной площади во Владивостоке. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Туристы делают селфи с голубями на Центральной площади во Владивостоке.

© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина гладит свою собаку, сидя на одной из улиц в Испании.

Мужчина гладит свою собаку, сидя на одной из улиц в Испании. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина гладит свою собаку, сидя на одной из улиц в Испании.

© AFP 2023 / Cristina Quicler

Американка София Кенин слушает капитана сборной США Кэти Ринальди во время теннисного матча на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.

Американка София Кенин слушает капитана сборной США Кэти Ринальди во время теннисного матча на стадионе &quot;Ла Картуха&quot; в Севилье. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Cristina Quicler

Американка София Кенин слушает капитана сборной США Кэти Ринальди во время теннисного матча на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.

© AFP 2023 / Rita Qian

Спасенная кошка из приюта для животных в Китае.

Спасенная кошка из приюта для животных в Китае. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Rita Qian

Спасенная кошка из приюта для животных в Китае.

© AFP 2023 / Daniel Leal

Спикер Палаты общин Линдси Хойл во время банкета в Гилдхолле, Великобритания.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл во время банкета в Гилдхолле, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Daniel Leal

Спикер Палаты общин Линдси Хойл во время банкета в Гилдхолле, Великобритания.

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