Собака с дредами и вельможи на банкете: недельный юмор в кадре

Танцоры принимают участие в генеральной репетиции постановке "Флоренции в амазонках" в Нью-Йорке.
Танцоры принимают участие в генеральной репетиции постановке "Флоренции в амазонках" в Нью-Йорке.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует со сторонниками Королевского британского легиона в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак беседует со сторонниками Королевского британского легиона в Лондоне.
Юноша фотографируется с зонтом на пляже Марина во время дождя в Индии.
Юноша фотографируется с зонтом на пляже Марина во время дождя в Индии.
Депутат Европарламента от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс реагирует на речь исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в Мадриде.
Депутат Европарламента от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс реагирует на речь исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в Мадриде.
Мужчина идет с гигантской пивной кружкой на голове во время карнавального сезона в Германии.
Мужчина идет с гигантской пивной кружкой на голове во время карнавального сезона в Германии.
Туристы делают селфи с голубями на Центральной площади во Владивостоке.
Туристы делают селфи с голубями на Центральной площади во Владивостоке.
Мужчина гладит свою собаку, сидя на одной из улиц в Испании.
Мужчина гладит свою собаку, сидя на одной из улиц в Испании.
Американка София Кенин слушает капитана сборной США Кэти Ринальди во время теннисного матча на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.
Американка София Кенин слушает капитана сборной США Кэти Ринальди во время теннисного матча на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.
Спасенная кошка из приюта для животных в Китае.
Спасенная кошка из приюта для животных в Китае.
Спикер Палаты общин Линдси Хойл во время банкета в Гилдхолле, Великобритания.
Спикер Палаты общин Линдси Хойл во время банкета в Гилдхолле, Великобритания.