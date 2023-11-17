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В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы

В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы

Инцидент, по предварительным данным, произошел в здании, где размещается факультет химии, на месте работают спасатели 17.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Взрыв прогремел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.По данным Минздрава Армении, один человек погиб, еще три человека пострадали.На месте работают спасатели. По сведениям источников, звук взрыва никто не услышал, и есть предположение, что произошло внезапное возгорание на факультете химии. Студенты были оперативно эвакуированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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