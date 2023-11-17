https://sputnik-georgia.ru/20231117/284284039.html
В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы
В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы
Инцидент, по предварительным данным, произошел в здании, где размещается факультет химии, на месте работают спасатели 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T11:28+0400
2023-11-17T11:28+0400
2023-11-17T11:40+0400
новости
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24751/60/247516003_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_1831e6cb308fad612e6987b07cf0e09d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Взрыв прогремел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.По данным Минздрава Армении, один человек погиб, еще три человека пострадали.На месте работают спасатели. По сведениям источников, звук взрыва никто не услышал, и есть предположение, что произошло внезапное возгорание на факультете химии. Студенты были оперативно эвакуированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24751/60/247516003_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_4cb3e46ad0ac7cd55098b2836bc88320.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, происшествия
новости, в мире, происшествия
В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы
11:28 17.11.2023 (обновлено: 11:40 17.11.2023)
Инцидент, по предварительным данным, произошел в здании, где размещается факультет химии, на месте работают спасатели
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik.
Взрыв прогремел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
По данным Минздрава Армении, один человек погиб, еще три человека пострадали.
На месте работают спасатели.
По сведениям источников, звук взрыва никто не услышал, и есть предположение, что произошло внезапное возгорание на факультете химии. Студенты были оперативно эвакуированы.