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В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы
В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы
Инцидент, по предварительным данным, произошел в здании, где размещается факультет химии, на месте работают спасатели 17.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Взрыв прогремел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.По данным Минздрава Армении, один человек погиб, еще три человека пострадали.На месте работают спасатели. По сведениям источников, звук взрыва никто не услышал, и есть предположение, что произошло внезапное возгорание на факультете химии. Студенты были оперативно эвакуированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, происшествия
новости, в мире, происшествия

В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв – есть жертвы

11:28 17.11.2023 (обновлено: 11:40 17.11.2023)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsРабота пожарных в Ереване
Работа пожарных в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2023
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Инцидент, по предварительным данным, произошел в здании, где размещается факультет химии, на месте работают спасатели
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Взрыв прогремел в пятницу утром в одном из корпусов Ереванского государственного университета, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
По данным Минздрава Армении, один человек погиб, еще три человека пострадали.
На месте работают спасатели.
По сведениям источников, звук взрыва никто не услышал, и есть предположение, что произошло внезапное возгорание на факультете химии. Студенты были оперативно эвакуированы.
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