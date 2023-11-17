https://sputnik-georgia.ru/20231117/chislo-iskov-v-espch-protiv-gruzii-dostiglo-istoricheskogo-minimuma--glava-minyusta-284307282.html
Число исков в ЕСПЧ против Грузии достигло исторического минимума – глава Минюста
Число исков в ЕСПЧ против Грузии достигло исторического минимума – глава Минюста
Власти Грузии активно работают в направлении защиты прав человека в стране 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T18:05+0400
2023-11-17T18:05+0400
2023-11-17T18:13+0400
грузия
новости
общество
европейский суд по правам человека
еспч
рати брегадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_31da09a525383eecab4fc871d562fd20.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте. Защита прав человека является приоритетной для правительства Грузии. В 2023 году была разработана Национальная стратегия в области прав человека и началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека.По его словам, этого результата удалось достичь в результате масштабной реформы в направлении прав человека. В направлении защиты прав человека в Грузии за последние несколько лет были приняты законы, в том числе, о гарантии равноправия, защиты прав лиц с ОВЗ и гендерном равноправии. Кроме того, власти Грузии усовершенствовали систему исполнения наказаний, усилили роль Народного защитника, обеспечили прозрачную систему правосудия от стадии задержания до стадии окончательного приговора. Европейский суд по правам человека – международный суд, следящий за соблюдением Европейской конвенциии по правам человека в странах, входящих в Совет Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_65ee08e502148102caeef4821c6fded4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, европейский суд по правам человека, еспч, рати брегадзе
грузия, новости, общество, европейский суд по правам человека, еспч, рати брегадзе
Число исков в ЕСПЧ против Грузии достигло исторического минимума – глава Минюста
18:05 17.11.2023 (обновлено: 18:13 17.11.2023)
Власти Грузии активно работают в направлении защиты прав человека в стране
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
Защита прав человека является приоритетной для правительства Грузии. В 2023 году была разработана Национальная стратегия в области прав человека и началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека.
"По официальной статистике, сильно сократилось общее число исков в ЕСПЧ. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии", – сказал Брегадзе.
По его словам, этого результата удалось достичь в результате масштабной реформы в направлении прав человека.
"Эта статистика – явный индикатор, что система правосудия в Грузии стала действенной и дает эффективно защитить права человека", – сказал Брегадзе.
В направлении защиты прав человека в Грузии за последние несколько лет были приняты законы, в том числе, о гарантии равноправия, защиты прав лиц с ОВЗ и гендерном равноправии. Кроме того, власти Грузии усовершенствовали систему исполнения наказаний, усилили роль Народного защитника, обеспечили прозрачную систему правосудия от стадии задержания до стадии окончательного приговора.
Европейский суд по правам человека – международный суд, следящий за соблюдением Европейской конвенциии по правам человека в странах, входящих в Совет Европы.