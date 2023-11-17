https://sputnik-georgia.ru/20231117/chislo-iskov-v-espch-protiv-gruzii-dostiglo-istoricheskogo-minimuma--glava-minyusta-284307282.html

Число исков в ЕСПЧ против Грузии достигло исторического минимума – глава Минюста

Число исков в ЕСПЧ против Грузии достигло исторического минимума – глава Минюста

Власти Грузии активно работают в направлении защиты прав человека в стране 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T18:05+0400

2023-11-17T18:05+0400

2023-11-17T18:13+0400

грузия

новости

общество

европейский суд по правам человека

еспч

рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте. Защита прав человека является приоритетной для правительства Грузии. В 2023 году была разработана Национальная стратегия в области прав человека и началась работа над Национальным планом действий по защите прав человека.По его словам, этого результата удалось достичь в результате масштабной реформы в направлении прав человека. В направлении защиты прав человека в Грузии за последние несколько лет были приняты законы, в том числе, о гарантии равноправия, защиты прав лиц с ОВЗ и гендерном равноправии. Кроме того, власти Грузии усовершенствовали систему исполнения наказаний, усилили роль Народного защитника, обеспечили прозрачную систему правосудия от стадии задержания до стадии окончательного приговора. Европейский суд по правам человека – международный суд, следящий за соблюдением Европейской конвенциии по правам человека в странах, входящих в Совет Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, европейский суд по правам человека, еспч, рати брегадзе