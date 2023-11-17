https://sputnik-georgia.ru/20231117/deputat-prezident-gruzii---predstavitelnitsa-radikalnoy-oppozitsii-bez-reytinga-284290674.html
Депутат: Президент Грузии - представительница радикальной оппозиции без рейтинга
Депутат: Президент Грузии - представительница радикальной оппозиции без рейтинга
Президент Грузии назвала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили олигархом, что сродни заявлениям "радикальной оппозиции" 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T13:21+0400
2023-11-17T13:21+0400
2023-11-17T13:21+0400
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бидзина иванишвили
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еврокомиссия
мамука хазарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили ничем не отличаются от заявлений представителей "радикальной оппозиции" и уже факт, что она одна из их рядовых нерейтинговых представительниц, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde впервые упомянула основателя правящей партии, экс-премьера Грузии и миллиардера Бидзину Иванишвили как олигарха. "Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили", - заявила Зурабишвили. Часть грузинской оппозиция уже давно утверждают, что Иванишвили является единственным олигархом в Грузии.В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". По оценке Ионатамишвили, заявления Зурабишвили имеют ту же цену, что и заявления оппозиционного депутата от партии "Лело" Саломе Самадашвили или депутата от партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе. По словам депутата, заявления Зурабишвили с ее стороны являются попыткой самоактивизироваться. Часть грузинской оппозиция называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. В свою очередь, олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Деолигархизация Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых деолигархизация. ЕК рекомендовала Грузии улучшение текущего плана действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества. План действий по достижению деолигархизации был разработан правительством Грузии на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года. Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений. Он касается семи различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Депутат: Президент Грузии - представительница радикальной оппозиции без рейтинга
Президент Грузии назвала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили олигархом, что сродни заявлениям "радикальной оппозиции"
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили ничем не отличаются от заявлений представителей "радикальной оппозиции" и уже факт, что она одна из их рядовых нерейтинговых представительниц, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde впервые упомянула основателя правящей партии, экс-премьера Грузии и миллиардера Бидзину Иванишвили как олигарха. "Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили", - заявила Зурабишвили. Часть грузинской оппозиция уже давно утверждают, что Иванишвили является единственным олигархом в Грузии.
"Мы несколько раз наблюдали за подобными попытками со стороны радикальной оппозиции, и наше общество знает, чем это заканчивается. Соответственно, уже факт, что Саломе Зурабишвили является одной из рядовых и нерейтинговых представительниц радикальной оппозиции", - заявил Ионатамишвили.
В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
По оценке Ионатамишвили, заявления Зурабишвили имеют ту же цену, что и заявления оппозиционного депутата от партии "Лело" Саломе Самадашвили или депутата от партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе.
"На самом деле, между их заявлениями нет никакой разницы", - отметил Ионатамишвили.
По словам депутата, заявления Зурабишвили с ее стороны являются попыткой самоактивизироваться.
Часть грузинской оппозиция называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.
В свою очередь, олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых деолигархизация.
ЕК рекомендовала Грузии улучшение текущего плана действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества.
План действий по достижению деолигархизации был разработан правительством Грузии на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года.
Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений.
Он касается семи различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.