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Деятели искусства Грузии решили объединиться в общую ассоциацию

Деятели искусства Грузии решили объединиться в общую ассоциацию

Грузинские авторы-исполнители сошлись во мнении, что необходима одна хорошо управляемая организация, объединяющая представителей из всех организаций 17.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Порядка 400 грузинских авторов-исполнителей объединились в Ассоциацию владельцев интеллектуальной собственности "ИПОА" и направили письмо в Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" с просьбой предоставить аккредитацию новой организации, сообщает телеканал "Рустави 2".В Грузии 26 июля 2023 года вступила в силу поправка в Законе "Об авторском праве и смежных правах", которая предусматривает регулирование деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе в соответствии с современными международными стандартами, в целях обеспечения прозрачности и справедливого сбора и распределения гонораров. Заключение показало, что в ряде случаев коллективные организации, а точнее часть административного аппарата, почти половину собранных гонораров использовали на собственное благо, отмечено в заявлении. Позиция авторов заключается в том, что в такой маленькой стране, как Грузия, неоправданно иметь несколько организаций, которые будут собирать гонорары авторов отдельно, по категории прав это означает, что сколько бы таких организаций ни было, тем больше административных расходов должны нести авторы из своих гонораров, будь то зарплата административного персонала, соответствующее техническое оборудование или затраты на инфраструктуру. Именно поэтому грузинские авторы-исполнители сошлись во мнении, что существует необходимость в одной хорошо управляемой организации, которая объединит представителей из всех организаций коллективного управления. Отмечается, что на данном этапе достигнуто соглашение с авторами и нынешними руководителями GERA (Ассоциация правообладателей Грузии). Управление организацией будет передано артистам, чтобы новая площадка имела подходящую юридическую и материальную базу. По решению авторов-исполнителей будет обновлен состав правления организации, авторского совета и наблюдательного совета, куда объединятся авторы, действующие в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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