https://sputnik-georgia.ru/20231117/diagonal-13-vystavka-rabot-olega-timchenko-proydet-v-tbilisi-284300456.html

"Диагональ 13": выставка работ Олега Тимченко пройдет в Тбилиси

"Диагональ 13": выставка работ Олега Тимченко пройдет в Тбилиси

"Диагональ 13" – это длина цирковой арены по диагонали, поясняют организаторы 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T16:21+0400

2023-11-17T16:21+0400

2023-11-17T16:21+0400

грузия

культура

новости

тбилиси

великобритания

германия

олег тимченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23455/87/234558750_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_67225f05cd7348ccb42d71e146508dec.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Выставка известного грузинского художника Олега Тимченко под названием "Диагональ 13" пройдет 18 ноября в зале Национального музея Грузии, говорится в сообщении организаторов. "Диагональ 13" – это длина цирковой арены по диагонали, поясняют организаторы. Отмечается, что цирк – это древнее искусство, привлекающее не только развлечением, но и драматическим событием, связанным с опасностью. Олег Тимченко очень правдиво передает дух современной грузинской столицы. Художник очень многогранен: рисует сказочные и восточные мотивы, урбанистические пейзажи, постеры в стиле поп-арт. Картина Олега Тимченко "Березы" была продана на аукционе Бонема в Лондоне за 10 тысяч фунтов стерлингов. Кроме родной Грузии у Тимченко были персональные выставки в США, Голландии и Чехии. В групповых экспозициях художник участвовал в России, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Черногории и Венгрии. Работы Олега Тимченко хранятся в музеях Грузии, России, Великобритании, Германии, Австрии, Венгрии, а также в частных коллекциях по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

великобритания

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, тбилиси, великобритания, германия, олег тимченко