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Глобальное потепление и заболевания – в Грузии прошла международная конференция WOAH
Глобальное потепление и заболевания – в Грузии прошла международная конференция WOAH
Специалисты среди прочего обсудили вопрос профилактической вакцинации среди животных 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T19:25+0400
2023-11-17T19:25+0400
2023-11-17T19:25+0400
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национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная конференция Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) прошла в Тбилиси, где в формате круглого стола специалисты обсудили заболевания в условиях глобального потепления в мире, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. В мероприятии участвовали представители 65 стран мира, в том числе в онлайн-формате. Члены организации вместе с грузинскими специалистами рассмотрели вопрос осуществления глобального и регионального плана действий, который включает профилактическую вакцинацию, надзор, повышение сознательности и быстрое реагирование на заболевания.В рамках рабочего визита представители WOAH осмотрели государственную лабораторию сельского хозяйства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, национальное агентство продовольствия грузии
новости, грузия, общество, национальное агентство продовольствия грузии
Глобальное потепление и заболевания – в Грузии прошла международная конференция WOAH
Специалисты среди прочего обсудили вопрос профилактической вакцинации среди животных
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная конференция Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) прошла в Тбилиси, где в формате круглого стола специалисты обсудили заболевания в условиях глобального потепления в мире, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии.
В мероприятии участвовали представители 65 стран мира, в том числе в онлайн-формате.
"Как вы знаете, в условиях глобального потепления возрастают риски распространения различных зоонозных (общие заболевания для человека и животных) и незоонозных заболеваний. При включенности государств-членов и соответствующих ведомств мы обсуждаем вопросы надзора и профилактики заболеваний в формате единого здравоохранения на конференции WOAH", – сказал замглавы Национального агентства продовольствия, вице-президент Бюро по охране здоровья животных европейской региональной комиссии WOAH Васил Басиладзе.
Члены организации вместе с грузинскими специалистами рассмотрели вопрос осуществления глобального и регионального плана действий, который включает профилактическую вакцинацию, надзор, повышение сознательности и быстрое реагирование на заболевания.
"В рамках круглого стола мы рассматриваем векторные заболевания, вызванные насекомыми, что важно не только для обеспечения здоровья животных, но и общественного здравоохранения. Нужно отметить, что у Грузии есть большой прогресс в направлении ветеринарии, будь это программа идентификации-регистрации или контроль ветеринарных заболеваний", – заявил региональный представитель WOAH Будимир Плавчич.
В рамках рабочего визита представители WOAH осмотрели государственную лабораторию сельского хозяйства.