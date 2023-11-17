https://sputnik-georgia.ru/20231117/globalnoe-poteplenie-i-zabolevaniya--v-gruzii-proshla-mezhdunarodnaya-konferentsiya-woah-284309153.html

Глобальное потепление и заболевания – в Грузии прошла международная конференция WOAH

Глобальное потепление и заболевания – в Грузии прошла международная конференция WOAH

Специалисты среди прочего обсудили вопрос профилактической вакцинации среди животных 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T19:25+0400

2023-11-17T19:25+0400

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грузия

общество

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная конференция Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) прошла в Тбилиси, где в формате круглого стола специалисты обсудили заболевания в условиях глобального потепления в мире, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. В мероприятии участвовали представители 65 стран мира, в том числе в онлайн-формате. Члены организации вместе с грузинскими специалистами рассмотрели вопрос осуществления глобального и регионального плана действий, который включает профилактическую вакцинацию, надзор, повышение сознательности и быстрое реагирование на заболевания.В рамках рабочего визита представители WOAH осмотрели государственную лабораторию сельского хозяйства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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