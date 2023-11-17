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Грузия ожидает рекордных поступлений от налогов в 2024 году
Грузия ожидает рекордных поступлений от налогов в 2024 году
Согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T09:01+0400
2023-11-17T09:01+0400
2023-11-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Минфин Грузии ожидает, что налоговые доходы бюджета в 2024 году составят 21,9 миллиарда и это будет самый высокий показатель за последние пять лет, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили. По его словам, рост налоговых поступлений связан ожидаемым ростом экономики и стабильностью. В частности, согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль. Рост последнего обусловлен планируемым повышением налогов для игорного бизнеса. В целом же ожидания налоговых поступлений следующие: Окончательный вариант бюджета поступит в парламент 1 декабря и вступит в силу с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии
грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии
Грузия ожидает рекордных поступлений от налогов в 2024 году
Согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Минфин Грузии ожидает, что налоговые доходы бюджета в 2024 году составят 21,9 миллиарда и это будет самый высокий показатель за последние пять лет, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили.
По его словам, рост налоговых поступлений связан ожидаемым ростом экономики и стабильностью.
В частности, согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль. Рост последнего обусловлен планируемым повышением налогов для игорного бизнеса.
В целом же ожидания налоговых поступлений следующие:
Подоходный налог – 6 885 миллионов лари (31% от общих налоговых поступлений)
Налог на прибыль – 2 583 миллиона лари (12 % от общих налоговых поступлений)
НДС – 9 121 миллион лари (41% от общих налоговых поступлений)
Акциз – 2 365 миллионов лари (11% от общих налоговых поступлений)
Налог на имущество – 650 миллионов лари (3% от общих налоговых поступлений)
Импорт – 161,2 миллиона лари (1% от общих налоговых поступлений)
Другие налоги – 176,3 миллиона лари (1% от общих налоговых поступлений).
Окончательный вариант бюджета поступит в парламент 1 декабря и вступит в силу с 1 января 2024 года.