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Грузия ожидает рекордных поступлений от налогов в 2024 году

Грузия ожидает рекордных поступлений от налогов в 2024 году

Согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T09:01+0400

2023-11-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Минфин Грузии ожидает, что налоговые доходы бюджета в 2024 году составят 21,9 миллиарда и это будет самый высокий показатель за последние пять лет, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили. По его словам, рост налоговых поступлений связан ожидаемым ростом экономики и стабильностью. В частности, согласно прогнозу министра, Грузия в 2024 году получит больше всего доходов от НДС, подоходного налога и налога на прибыль. Рост последнего обусловлен планируемым повышением налогов для игорного бизнеса. В целом же ожидания налоговых поступлений следующие: Окончательный вариант бюджета поступит в парламент 1 декабря и вступит в силу с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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