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Когда будет готов КПП на границе Армении с Турцией?
Когда будет готов КПП на границе Армении с Турцией?
Когда будет открыта граница на армяно-турецкой границе не уточняется 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции готов к вводу в эксплуатацию, вероятно, на следующей неделе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу объединяющего таможенную и налоговую службы Армении комитета по госдоходам Рустама Бадасян. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе турецких властей.По его словам, КПП сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Между тем, Бадасян не стал комментировать вопросы, связанные со сроками открытия армяно-турецкой границы, отметив, что это не в его компетенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, армения, турция, грузия
новости, армения, турция, грузия

Когда будет готов КПП на границе Армении с Турцией?

13:49 17.11.2023 (обновлено: 14:20 17.11.2023)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanМост Маргара на армяно-турецкой границе
Мост Маргара на армяно-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2023
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Когда будет открыта граница на армяно-турецкой границе не уточняется
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции готов к вводу в эксплуатацию, вероятно, на следующей неделе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу объединяющего таможенную и налоговую службы Армении комитета по госдоходам Рустама Бадасян.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе турецких властей.

"Пункт практически готов. Есть конкретные сроки, указанные в договоре о строительстве. Но на следующей неделе он, скорее всего, будет готов. Практически вся работа выполнена", – сказал Бадасян.

По его словам, КПП сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.
Между тем, Бадасян не стал комментировать вопросы, связанные со сроками открытия армяно-турецкой границы, отметив, что это не в его компетенции.
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