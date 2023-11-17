https://sputnik-georgia.ru/20231117/kogda-budet-gotov-kpp-na-granitse-armenii-s-turtsiey-284296928.html

Когда будет готов КПП на границе Армении с Турцией?

Когда будет готов КПП на границе Армении с Турцией?

Когда будет открыта граница на армяно-турецкой границе не уточняется 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T13:49+0400

2023-11-17T13:49+0400

2023-11-17T14:20+0400

новости

армения

турция

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284296748_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c8014834da47479136b6d9d0824407bd.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции готов к вводу в эксплуатацию, вероятно, на следующей неделе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу объединяющего таможенную и налоговую службы Армении комитета по госдоходам Рустама Бадасян. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе турецких властей.По его словам, КПП сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Между тем, Бадасян не стал комментировать вопросы, связанные со сроками открытия армяно-турецкой границы, отметив, что это не в его компетенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, армения, турция, грузия