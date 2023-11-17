https://sputnik-georgia.ru/20231117/magnitnye-buri-v-dekabre-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-284312779.html

Магнитные бури в декабре 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в декабре 2023: что делать в неблагоприятные дни?

В декабре, по предварительным прогнозам, ожидается повышенная активность на Солнце, что может породить ряд магнитных бурь на нашей планете, самые мощные из... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T21:43+0400

2023-11-17T21:43+0400

2023-11-17T21:43+0400

справки

магнитная буря

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Магнитные бури в декабре 2023 года могут оказать негативное влияние на многих людей, но зная заранее их точные даты, можно облегчить свое состояние. Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2023 года и что нужно делать в неблагоприятные дни, чтобы облегчить их негативное воздействие, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в декабре 2023 Первая магнитная буря ожидается 5-7 декабря, пик которой приходится на 5 число. По прогнозу, геомагнитное возмущение в этот день будет достаточно сильным, поэтому ее негативное воздействие почувствуют многие люди. Геомагнитные колебания с 7 по 18 декабря будут слабыми и не окажут особого влияния на организм человека. Слабую магнитную бурю специалисты прогнозирует с 19 по 22 декабря – её смогут почувствовать только метеозависимые лица. Самая продолжительная магнитная буря в декабре ожидается с 24 по 28 декабря. Пик магнитной бури прогнозируют 24 декабря – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным, его негативное воздействие почувствуют и вполне здоровые люди. Последнюю магнитную бурю прогнозируют в конце 2023 года – 30-31 декабря. По прогнозу, она повлияет только на людей, зависимых от погоды. Что делать в неблагоприятные дни На магнитные бури реагируют большинство жителей нашей планеты, но только для метеозависимых лиц они являются серьезной проблемой. Поэтому многие люди в неблагоприятные дни чувствуют недомогание, плохо спят и страдают от перепадов настроения. В неблагоприятные дни о своем здоровье должны серьезно позаботиться и люди с хроническими заболеваниями и психическими проблемами. Специалисты советуют вести к минимуму негативное воздействие магнитных бурь, придерживаясь здорового образа жизни, то есть пить много жидкости, есть больше овощей и клетчатки, побольше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе и, конечно же, окружать себя позитивом. В неблагоприятные дни желательно кофе, энергетические напитки и алкоголь заменить зеленым или травяным чаем. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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