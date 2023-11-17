https://sputnik-georgia.ru/20231117/modernizatsiya-stantsiy-tbilisskogo-metro-nachnetsya-s-2025-goda-284278636.html

Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года

Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года

Тендер на строительство планируется объявить в начале 2025 года, после чего определится последовательность начала работ на каждой из станций 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисская транспортная компания с 2025 года приступает к модернизации станций метрополитена столицы, которая рассчитана на пять лет, заявил гендиректор компании Георгий Шарков. Правительство Грузии 16 ноября приняло решение выделить из госбюджета 475 миллионов евро на поэтапную закупку 212 единиц современных вагонов (48 поездов) метро международного стандарта. Для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов. Тендер на строительство планируется объявить в начале 2025 года, после чего определится последовательность начала работ на каждой из станций. По его словам, возможна одновременная реабилитация двух-трех станций, поэтому процесс рассчитан на пять лет. "К сожалению, инфраструктура метро очень устарела. Наша политика – сделать это качественно и основательно. Мы не ориентированы на фасадную реабилитацию", – сказал Шарков. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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