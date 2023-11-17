https://sputnik-georgia.ru/20231117/narodnye-primety-na-ionin-den-2023-chto-nelzya-delat-18-noyabrya-284303734.html

Народные приметы на Ионин день 2023: что нельзя делать 18 ноября?

Народные приметы на Ионин день 2023: что нельзя делать 18 ноября?

Православные 18 ноября поминают святителя Иону, архиепископа Новгородского, нетленные мощи которого прославились многочисленными чудесами 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T18:45+0400

2023-11-17T18:45+0400

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справки

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В народном календаре 18 ноября называют Ионин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Ионин день: о народных приметах 18 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Ионин день принимать важные решения и ставить свою подпись на документах – все сделки, заключенные 18 ноября, будут убыточными. Нельзя в Ионин день покупать что-то дорогое или крупное – по приметам покупка долго не прослужит. Есть примета, что человек, искупавшийся 18 ноября в бане, будет здоровым до конца зимы. По народным приметам уборка, начавшаяся в Ионин день с утра, пройдет очень быстро. А вот подбирать на улице 18 ноября чужие вещи – плохая примета, сулящая проблемы. Народные приметы По народным приметам зима будет морозной, но недолгой, если 18 ноября с утра идет снег. Предстоят морозы, если в Ионин день солнечно и дует северный, холодный ветер, а если иней 18 ноября покрыл деревья – это верная примета, что зима будет долгой. Долгое ненастье предсказывает дымка, покрывшая в Ионин день Луну, а если снег 18 ноября ложится неровно – это примета, что урожай ржи будет богатым. По приметам погода испортится, если тучи в Ионин день опускаются вниз, а если 18 ноября сверкнула молния – значит, ожидается буря. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки