https://sputnik-georgia.ru/20231117/prodlena-besplatnaya-vaktsinatsiya-ot-grippa-dlya-vsekh-grazhdan-gruzii--284283271.html

Продлена бесплатная вакцинация от гриппа для всех граждан Грузии

Продлена бесплатная вакцинация от гриппа для всех граждан Грузии

В Грузии прививают вакциной, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии продлило бесплатную вакцинацию от гриппа для всех граждан страны, сообщается на странице ведомства в соцсети.С 16 октября бесплатная вакцинация от гриппа была доступна только для лиц, входящих в группу риска, однако Минздрав с 1 до 15 ноября объявил о начале бесплатной вакцинации для всех граждан страны. Ведомство решило продлить процесс бесплатной вакцинации.В частных клиниках вакцина от гриппа стоит от 50 лари (около 20 долларов). Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше.Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября.Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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