https://sputnik-georgia.ru/20231117/rossiya-snimaet-zapret-na-eksport-benzina-284313914.html
Россия снимает запрет на экспорт бензина
Россия снимает запрет на экспорт бензина
Минэнерго РФ не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T23:15+0400
2023-11-17T23:15+0400
2023-11-17T23:48+0400
новости
россия
экономика
в мире
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447335_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_562320e04baa7f2c9c9187e305ab1a6d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива.Уточняется, что запрет снят "в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина". При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке. При этом Минэнерго РФ отмечает, что после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447335_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fbc258dea9989990152de297ad18d847.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, экономика, в мире, бензин
новости, россия, экономика, в мире, бензин
Россия снимает запрет на экспорт бензина
23:15 17.11.2023 (обновлено: 23:48 17.11.2023)
Минэнерго РФ не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", – говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что запрет снят "в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина". При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке.
При этом Минэнерго РФ отмечает, что после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки.