https://sputnik-georgia.ru/20231117/rossiya-snimaet-zapret-na-eksport-benzina-284313914.html

Россия снимает запрет на экспорт бензина

Россия снимает запрет на экспорт бензина

Минэнерго РФ не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива, сообщило Минэнерго РФ. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива.Уточняется, что запрет снят "в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина". При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке. При этом Минэнерго РФ отмечает, что после снятия запрета на экспорт бензина из страны продолжит следить за ситуацией на топливном рынке, не исключает в случае необходимости возврат запрета поставок на внешние рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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