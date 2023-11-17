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Швейцария по-прежнему выполняет свои обязательства перед Россией и Грузией
Швейцария по-прежнему выполняет свои обязательства перед Россией и Грузией
После августовской войны 2008 года и разрыва дипотношений между Грузией и Россией посредником между странами является Швейцария 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T12:33+0400
2023-11-17T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Швейцария, несмотря на санкции, продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, согласно мандату 2009 году, и представляет российские интересы в Грузии и наоборот, говорится в докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии на сайте парламента.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года.С 2009 года административные, технические и консульские вопросы между Россией и Грузией решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии. Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, женева, швейцария, мид россии, мария захарова, россия, грузино-российские отношения
политика, грузия, новости, женева, швейцария, мид россии, мария захарова, россия, грузино-российские отношения
Швейцария по-прежнему выполняет свои обязательства перед Россией и Грузией
12:33 17.11.2023 (обновлено: 12:47 17.11.2023)
После августовской войны 2008 года и разрыва дипотношений между Грузией и Россией посредником между странами является Швейцария
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Швейцария, несмотря на санкции, продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, согласно мандату 2009 году, и представляет российские интересы в Грузии и наоборот, говорится в докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии на сайте парламента.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года.
"Что касается возможных дипломатических последствий (санкций – ред.) для мандата державы-покровительницы, который Швейцария осуществляет между Россией и Грузией, DEFR (Минэкономики – ред.) проинформировал комиссию, что мандат сохраняется в соответствии с обычной процедурой, и что, принимая этот мандат, Швейцария взяла на себя обязательства перед обоими государствами, которые она добросовестно выполняет", – сказано в документе.
С 2009 года административные, технические и консульские вопросы между Россией и Грузией решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии.
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.