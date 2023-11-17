https://sputnik-georgia.ru/20231117/shveytsariya-po-prezhnemu-vypolnyaet-svoi-obyazatelstva-pered-rossiey-i-gruziey-284289171.html

Швейцария по-прежнему выполняет свои обязательства перед Россией и Грузией

Швейцария по-прежнему выполняет свои обязательства перед Россией и Грузией

После августовской войны 2008 года и разрыва дипотношений между Грузией и Россией посредником между странами является Швейцария 17.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Швейцария, несмотря на санкции, продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, согласно мандату 2009 году, и представляет российские интересы в Грузии и наоборот, говорится в докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии на сайте парламента.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года.С 2009 года административные, технические и консульские вопросы между Россией и Грузией решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии. Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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