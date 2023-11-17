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Снег создал проблемы на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
Снег создал проблемы на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
Ограничения будут действовать до окончания очистительных работ 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T10:26+0400
2023-11-17T10:26+0400
2023-11-17T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя— Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено из-за снегопада на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 185-192 км участка дороги (Ушгули-Ласдили). На 140-185 км участка дороги (Местиа-Ушгули) движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 30-140 км участка дороги (Джвари-Местиа) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси
Снег создал проблемы на дорогах Грузии – где действуют ограничения?
10:26 17.11.2023 (обновлено: 11:25 17.11.2023)
Ограничения будут действовать до окончания очистительных работ
ТБИЛИСИ, 17 ноя— Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено из-за снегопада на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 185-192 км участка дороги (Ушгули-Ласдили). На 140-185 км участка дороги (Местиа-Ушгули) движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На 30-140 км участка дороги (Джвари-Местиа) движение автотранспорта свободное.