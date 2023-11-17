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Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото
Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото
Высокогорный регион Тушети известен своими неповторимыми пейзажами и красивыми видами. Но чтобы попасть туда, надо проехать по очень опасной дороге. Смотрите в... 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T14:12+0400
2023-11-17T14:12+0400
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Дорога, по которой можно попасть в Тушети, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, горы, туризм в грузии, тушети, дороги, экстрим, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, горы, туризм в грузии, тушети, дороги, экстрим, фото
Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото 14:12 17.11.2023 (обновлено: 14:23 17.11.2023)
Высокогорный регион Тушети известен своими неповторимыми пейзажами и красивыми видами. Но чтобы попасть туда, надо проехать по очень опасной дороге. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит такое путешествие
Дорога, по которой можно попасть в Тушети, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра.
© photo: Sputnik / Stringer
Впечатляющий по своей красоте, высоко в горах Грузии расположен регион Тушети.
Впечатляющий по своей красоте, высоко в горах Грузии расположен регион Тушети.
© photo: Sputnik / Stringer
Сюда ведет очень опасная дорога, протяженностью 72 километра.
Сюда ведет очень опасная дорога, протяженностью 72 километра.
© photo: Sputnik / Stringer
Дорога сложная, с многочисленными подъемами, поворотами и спусками.
Дорога сложная, с многочисленными подъемами, поворотами и спусками.
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того, дорога очень узкая и на ней с трудом разъезжаются машины.
Кроме того, дорога очень узкая и на ней с трудом разъезжаются машины.
© photo: Sputnik / Stringer
От водителя, чтобы преодолеть такой маршрут, нужна внимательность и опыт.
От водителя, чтобы преодолеть такой маршрут, нужна внимательность и опыт.
© photo: Sputnik / Stringer
Иногда препятствием на дороге могут стать и стада овец, которые пасутся на горных склонах.
Иногда препятствием на дороге могут стать и стада овец, которые пасутся на горных склонах.
© photo: Sputnik / Stringer
Часть трассы регулярно страдает от камнепадов и погоды, ее регулярно ремонтируют.
Часть трассы регулярно страдает от камнепадов и погоды, ее регулярно ремонтируют.
© photo: Sputnik / Stringer
Такие относительно спокойные участки далеко не везде.
Такие относительно спокойные участки далеко не везде.
© photo: Sputnik / Stringer
Чаще мы видим проходящее дорожное полотно по гребню горы и резкие повороты.
Чаще мы видим проходящее дорожное полотно по гребню горы и резкие повороты.
© photo: Sputnik / Stringer
С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.
С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.
© photo: Sputnik / Stringer
Перевал Абано, через который идет дорога, расположен на высоте около 3 000 метров над уровнем моря.
Перевал Абано, через который идет дорога, расположен на высоте около 3 000 метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.
Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.