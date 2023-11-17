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https://sputnik-georgia.ru/20231117/strashnaya-krasota-opasnye-dorogi-v-gorakh-tusheti---foto-284298390.html
Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото
Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото
Высокогорный регион Тушети известен своими неповторимыми пейзажами и красивыми видами. Но чтобы попасть туда, надо проехать по очень опасной дороге. Смотрите в... 17.11.2023, Sputnik Грузия
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Дорога, по которой можно попасть в Тушети, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, горы, туризм в грузии, тушети, дороги, экстрим, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, горы, туризм в грузии, тушети, дороги, экстрим, фото

Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото

14:12 17.11.2023 (обновлено: 14:23 17.11.2023)
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Высокогорный регион Тушети известен своими неповторимыми пейзажами и красивыми видами. Но чтобы попасть туда, надо проехать по очень опасной дороге. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит такое путешествие
Дорога, по которой можно попасть в Тушети, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра.
© photo: Sputnik / Stringer

Впечатляющий по своей красоте, высоко в горах Грузии расположен регион Тушети.

Впечатляющий по своей красоте, высоко в горах Грузии расположен регион Тушети. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Впечатляющий по своей красоте, высоко в горах Грузии расположен регион Тушети.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда ведет очень опасная дорога, протяженностью 72 километра.

Сюда ведет очень опасная дорога, протяженностью 72 километра. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда ведет очень опасная дорога, протяженностью 72 километра.

© photo: Sputnik / Stringer

Дорога сложная, с многочисленными подъемами, поворотами и спусками.

Дорога сложная, с многочисленными подъемами, поворотами и спусками. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дорога сложная, с многочисленными подъемами, поворотами и спусками.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, дорога очень узкая и на ней с трудом разъезжаются машины.

Кроме того, дорога очень узкая и на ней с трудом разъезжаются машины. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, дорога очень узкая и на ней с трудом разъезжаются машины.

© photo: Sputnik / Stringer

От водителя, чтобы преодолеть такой маршрут, нужна внимательность и опыт.

От водителя, чтобы преодолеть такой маршрут, нужна внимательность и опыт. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

От водителя, чтобы преодолеть такой маршрут, нужна внимательность и опыт.

© photo: Sputnik / Stringer

Иногда препятствием на дороге могут стать и стада овец, которые пасутся на горных склонах.

Иногда препятствием на дороге могут стать и стада овец, которые пасутся на горных склонах. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Иногда препятствием на дороге могут стать и стада овец, которые пасутся на горных склонах.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть трассы регулярно страдает от камнепадов и погоды, ее регулярно ремонтируют.

Часть трассы регулярно страдает от камнепадов и погоды, ее регулярно ремонтируют. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть трассы регулярно страдает от камнепадов и погоды, ее регулярно ремонтируют.

© photo: Sputnik / Stringer

Такие относительно спокойные участки далеко не везде.

Такие относительно спокойные участки далеко не везде. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такие относительно спокойные участки далеко не везде.

© photo: Sputnik / Stringer

Чаще мы видим проходящее дорожное полотно по гребню горы и резкие повороты.

Чаще мы видим проходящее дорожное полотно по гребню горы и резкие повороты. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чаще мы видим проходящее дорожное полотно по гребню горы и резкие повороты.

© photo: Sputnik / Stringer

С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.

С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.

© photo: Sputnik / Stringer

Перевал Абано, через который идет дорога, расположен на высоте около 3 000 метров над уровнем моря.

Перевал Абано, через который идет дорога, расположен на высоте около 3 000 метров над уровнем моря. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перевал Абано, через который идет дорога, расположен на высоте около 3 000 метров над уровнем моря.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.

Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.

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