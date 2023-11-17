https://sputnik-georgia.ru/20231117/strashnaya-krasota-opasnye-dorogi-v-gorakh-tusheti---foto-284298390.html

Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото

Страшная красота: опасные дороги в горах Тушети – фото

Высокогорный регион Тушети известен своими неповторимыми пейзажами и красивыми видами. Но чтобы попасть туда, надо проехать по очень опасной дороге. Смотрите в... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T14:12+0400

2023-11-17T14:12+0400

2023-11-17T14:23+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

горы

туризм в грузии

тушети

дороги

экстрим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284292641_128:587:2725:2048_1920x0_80_0_0_72bb4beb8a075c6b4a2701cfd8316c9b.jpg

Дорога, по которой можно попасть в Тушети, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра.

тушети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, горы, туризм в грузии, тушети, дороги, экстрим, фото