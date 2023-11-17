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Утвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан
Утвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан
По решению короля Иордании Грузии передали землю у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T18:25+0400
2023-11-17T18:25+0400
2023-11-17T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан утвержден на очередном заседании правительственной комиссии, прошедшей под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщили в пресс-службе правительства. Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр. Члены комиссии получили информацию от группы, работающей над проектом, и запланировали дальнейшие мероприятия для строительства центра. На данный момент идет подбор строительной компании. Гарибашвили дал конкретные задания министрам. На заседании присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр образования и науки Георгий Амилахвари, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили. На заседании также присутствовали глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, митрополит Алавердский Давид (Махарадзе), митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаиде. Летом 2022 года Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января прошлого года, в день Крещения Господня. Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иордания, тбилиси, ираклий гарибашвили, патриархия грузии
грузия, новости, общество, иордания, тбилиси, ираклий гарибашвили, патриархия грузии
Утвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан
По решению короля Иордании Грузии передали землю у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан утвержден на очередном заседании правительственной комиссии, прошедшей под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр.
Члены комиссии получили информацию от группы, работающей над проектом, и запланировали дальнейшие мероприятия для строительства центра. На данный момент идет подбор строительной компании. Гарибашвили дал конкретные задания министрам.
На заседании присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр образования и науки Георгий Амилахвари, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили.
На заседании также присутствовали глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, митрополит Алавердский Давид (Махарадзе), митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаиде.
Летом 2022 года Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки.
О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января прошлого года, в день Крещения Господня.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.