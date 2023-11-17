https://sputnik-georgia.ru/20231117/verte-v-sebya---glava-minobrazovaniya-gruzii-dal-nastavleniya-studentam--284302103.html

"Верьте в себя" – глава Минобразования Грузии дал наставления студентам

"Верьте в себя" – глава Минобразования Грузии дал наставления студентам

Министр обещал, что качество образования в Грузии будет улучшено 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T15:37+0400

2023-11-17T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари поздравил учащихся грузинских вузов с Международным днем студентов. Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Министр обещал, что в будущем будут предприняты важные шаги для улучшения качества образования в стране."Я горд, что сегодня в Грузии у нас есть много талантливых, целеустремленных и трудолюбивых студентов. И я верю, что каждый молодой человек своими знаниями и рвением внесет важный вклад в продвижение и развитие нашей страны", – отметил Амилахвари. Министр также обещал максимально помочь осуществлению инновационных идей и интересных инициатив. "Еще раз поздравляю с этим днем. Хочу, чтобы вы не боялись вызовов и всегда верили в свои возможности. Желаю вам успехов в вашей деятельности, много счастливых лет и много побед на жизненном пути!" – подчеркнул Амилахвари. В 2022/2023 учебном году в грузинских вузах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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