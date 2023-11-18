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Акция экоактивистов в Тбилиси переросла в потасовку с полицией – задержаны 13 человек
Акция экоактивистов в Тбилиси переросла в потасовку с полицией – задержаны 13 человек
Протестующие хотели перекрыть дорогу и поставить палатку около Минприроды Грузии 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T20:50+0400
2023-11-18T20:50+0400
2023-11-18T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акция экоактивистов в Тбилиси в защиту лесов горного края Рача переросла в стычки с полицией и задержания после того, как протестующие попытались перекрыть дорогу и поставить палатку около здания Минприроды Грузии, говорится в сообщении МВД. Вопрос сохранности уникальных лесов Рача поднялся после того, как стало известно о выдаче лицензии на создание в районе охотничьего хозяйства. В Минприроды ранее заявили, что планируется создать особый охранный статус лесам в Раче и прилегающей к ним территории и это приведет к пересмотру срока действия лицензии охотничьего хозяйства.На акции собрались несколько десятков человек, в том числе члены "Общества защиты Риони", известного своими выступлениями против строительства "Намахвани ГЭС". Их главным требованием была встреча с представителями Минприроды для обсуждения вопроса. По данным МВД Грузии, участники акции вопреки призывам полиции не подчинились требованию не выходить за допустимые законом "О собраниях и манифестациях" рамки и нарушили общественный порядок. Все 13 человек задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию представителя охраны правопорядка. МВД Грузии призывает участников акции не выходить за рамки закона, который среди прочего запрещает перекрывать улицы участникам малочисленных акций. По предварительным данным, среди задержанных лидер "Общества защиты Риони" Варлам Голетиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, рача
Акция экоактивистов в Тбилиси переросла в потасовку с полицией – задержаны 13 человек
20:50 18.11.2023 (обновлено: 21:12 18.11.2023)
Протестующие хотели перекрыть дорогу и поставить палатку около Минприроды Грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акция экоактивистов в Тбилиси в защиту лесов горного края Рача переросла в стычки с полицией и задержания после того, как протестующие попытались перекрыть дорогу и поставить палатку около здания Минприроды Грузии, говорится в сообщении МВД.
Вопрос сохранности уникальных лесов Рача поднялся после того, как стало известно о выдаче лицензии на создание в районе охотничьего хозяйства. В Минприроды ранее заявили, что планируется создать особый охранный статус лесам в Раче и прилегающей к ним территории и это приведет к пересмотру срока действия лицензии охотничьего хозяйства.
На акции собрались несколько десятков человек, в том числе члены "Общества защиты Риони", известного своими выступлениями против строительства "Намахвани ГЭС". Их главным требованием была встреча с представителями Минприроды для обсуждения вопроса.
По данным МВД Грузии, участники акции вопреки призывам полиции не подчинились требованию не выходить за допустимые законом "О собраниях и манифестациях" рамки и нарушили общественный порядок.
Все 13 человек задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию представителя охраны правопорядка.
МВД Грузии призывает участников акции не выходить за рамки закона, который среди прочего запрещает перекрывать улицы участникам малочисленных акций.
По предварительным данным, среди задержанных лидер "Общества защиты Риони" Варлам Голетиани.