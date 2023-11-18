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Членство Грузии в Евросоюзе никак не приближается – Мамрадзе

Членство Грузии в Евросоюзе никак не приближается – Мамрадзе

Евросоюз не планирует расширяться, за исключением того, что к 2030 году может рассмотреть вопрос какой-либо отдельной страны, но Грузии это не коснется... 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T19:31+0400

2023-11-18T19:31+0400

2023-11-18T19:47+0400

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петре мамрадзе

петр мамрадзе

грузия - евросоюз

евросоюз

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Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сам Евросоюз на самом деле не собирается никак расширяться. Влиятельные эксперты по Евросоюзу говорят, что, может, к 2030 году рассмотрят вопрос какой-либо отдельной страны… С другой стороны, статус – штука полезная. Можно участвовать в программах и получить хорошие кредиты и гранты – социальные, образовательные, в сфере здравоохранения и так далее", – заявил Мамрадзе.Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.

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