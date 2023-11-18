https://sputnik-georgia.ru/20231118/chlenstvo-gruzii-v-evrosoyuze-nikak-ne-priblizhaetsya--mamradze-284331038.html
Членство Грузии в Евросоюзе никак не приближается – Мамрадзе
Членство Грузии в Евросоюзе никак не приближается – Мамрадзе
Евросоюз не планирует расширяться, за исключением того, что к 2030 году может рассмотреть вопрос какой-либо отдельной страны, но Грузии это не коснется... 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T19:31+0400
2023-11-18T19:31+0400
2023-11-18T19:47+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
петре мамрадзе
петр мамрадзе
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/12/284330735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72453129ad946207126d7c54d3d37bd3.jpg
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сам Евросоюз на самом деле не собирается никак расширяться. Влиятельные эксперты по Евросоюзу говорят, что, может, к 2030 году рассмотрят вопрос какой-либо отдельной страны… С другой стороны, статус – штука полезная. Можно участвовать в программах и получить хорошие кредиты и гранты – социальные, образовательные, в сфере здравоохранения и так далее", – заявил Мамрадзе.Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/12/284330735_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b10591a29d15347a4c55b2cb6bbff30c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, грузия - евросоюз, евросоюз, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, грузия - евросоюз, евросоюз, видео
Членство Грузии в Евросоюзе никак не приближается – Мамрадзе
19:31 18.11.2023 (обновлено: 19:47 18.11.2023)
Евросоюз не планирует расширяться, за исключением того, что к 2030 году может рассмотреть вопрос какой-либо отдельной страны, но Грузии это не коснется, считает директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Сам Евросоюз на самом деле не собирается никак расширяться. Влиятельные эксперты по Евросоюзу говорят, что, может, к 2030 году рассмотрят вопрос какой-либо отдельной страны… С другой стороны, статус – штука полезная. Можно участвовать в программах и получить хорошие кредиты и гранты – социальные, образовательные, в сфере здравоохранения и так далее", – заявил Мамрадзе.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.