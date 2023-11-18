https://sputnik-georgia.ru/20231118/gruzinskiy-kaver-pesni-italo-disco-pokoril-prostory-tiktok-284322360.html

Грузинский кавер песни Italo Disco покорил просторы TikTok

Грузинский кавер песни Italo Disco покорил просторы TikTok

Песня Georgia Disco набрала более 100 миллионов просмотров 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинский кавер песни Italo Disco под названием Georgia Disco покорил TikTok и попал в мировые тренды. Песня Georgia Disco, исполненная грузинской группой "Никос бэнди" в одном из юмористических шоу, настолько понравилась пользователям TikTok, что с легкой руки белорусского блогера, который запустил челендж "Музыка грузинская – танцы свойские", под нее станцевали уже в разных странах мира. Песня набрала более 100 миллионов просмотров и была переведена на многие языки. Также уже появились музыкальные каверы на эту песню.Сама песня юмористическая, в которой говорится о том, что в Грузию приезжают мировые звезды и это хорошо, но пора включать грузинское диско, а хачапури намного лучше пиццы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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